트레이드:
1 768
이익 거래:
1 661 (93.94%)
손실 거래:
107 (6.05%)
최고의 거래:
1 201.86 USD
최악의 거래:
-1 022.20 USD
총 수익:
43 758.60 USD (464 559 pips)
총 손실:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
연속 최대 이익:
569 (12 366.49 USD)
연속 최대 이익:
12 366.49 USD (569)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
93.30%
최대 입금량:
32.24%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.54
롱(주식매수):
733 (41.46%)
숏(주식차입매도):
1 035 (58.54%)
수익 요인:
4.37
기대수익:
19.08 USD
평균 이익:
26.34 USD
평균 손실:
-93.68 USD
연속 최대 손실:
14 (-7 428.98 USD)
연속 최대 손실:
-7 428.98 USD (14)
월별 성장률:
2.12%
연간 예측:
27.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
245.10 USD
최대한의:
7 428.98 USD (34.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.19% (7 428.98 USD)
자본금별:
46.69% (8 097.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|571
|EURUSDb
|378
|USDCADb
|282
|GBPUSDb
|242
|AUDUSDb
|78
|USDCHFb
|57
|AUDUSD_
|52
|USDJPYb
|32
|USDCHF_
|22
|USDJPY_
|19
|XAUUSDb
|15
|XAUUSD_
|7
|GBPUSD_
|5
|NZDUSD_
|3
|USDCAD_
|3
|EURUSD_
|1
|CLS10_
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSDb
|8.5K
|EURUSDb
|9.5K
|USDCADb
|5.7K
|GBPUSDb
|-440
|AUDUSDb
|1.4K
|USDCHFb
|1.4K
|AUDUSD_
|1.9K
|USDJPYb
|1.8K
|USDCHF_
|2.1K
|USDJPY_
|429
|XAUUSDb
|911
|XAUUSD_
|733
|GBPUSD_
|-127
|NZDUSD_
|15
|USDCAD_
|9
|EURUSD_
|6
|CLS10_
|-39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSDb
|91K
|EURUSDb
|94K
|USDCADb
|81K
|GBPUSDb
|3.8K
|AUDUSDb
|16K
|USDCHFb
|13K
|AUDUSD_
|20K
|USDJPYb
|9.6K
|USDCHF_
|24K
|USDJPY_
|6K
|XAUUSDb
|9.1K
|XAUUSD_
|7.4K
|GBPUSD_
|-1.3K
|NZDUSD_
|154
|USDCAD_
|118
|EURUSD_
|59
|CLS10_
|-39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 201.86 USD
최악의 거래: -1 022 USD
연속 최대 이익: 569
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +12 366.49 USD
연속 최대 손실: -7 428.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.
Capital Requirements
Leverage 1:100
Focused on Forex, with the following minimum capital:
* Micro Account: USD 2,000
* Mini Account: USD 20,000
* Regular Account: USD 200,000
For inquiries, please contact:
Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC
Telephone: 081 834 5884
all green