Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
1 리뷰
안정성
258
1 / 1.6K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 1 480%
Monex-Server3
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 768
이익 거래:
1 661 (93.94%)
손실 거래:
107 (6.05%)
최고의 거래:
1 201.86 USD
최악의 거래:
-1 022.20 USD
총 수익:
43 758.60 USD (464 559 pips)
총 손실:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
연속 최대 이익:
569 (12 366.49 USD)
연속 최대 이익:
12 366.49 USD (569)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
93.30%
최대 입금량:
32.24%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.54
롱(주식매수):
733 (41.46%)
숏(주식차입매도):
1 035 (58.54%)
수익 요인:
4.37
기대수익:
19.08 USD
평균 이익:
26.34 USD
평균 손실:
-93.68 USD
연속 최대 손실:
14 (-7 428.98 USD)
연속 최대 손실:
-7 428.98 USD (14)
월별 성장률:
2.12%
연간 예측:
27.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
245.10 USD
최대한의:
7 428.98 USD (34.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.19% (7 428.98 USD)
자본금별:
46.69% (8 097.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 378
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 9.5K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 94K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 201.86 USD
최악의 거래: -1 022 USD
연속 최대 이익: 569
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +12 366.49 USD
연속 최대 손실: -7 428.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,000

 * Mini Account: USD 20,000

 * Regular Account: USD 200,000

For inquiries, please contact:

Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC

Telephone: 081 834 5884


평균 평점:
Rajat Biltoria Onkar Singh
339
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

