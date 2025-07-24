SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Premium Investment 1
Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
1 inceleme
Güvenilirlik
243 hafta
1 / 11K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 344%
Monex-Server3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 676
Kârla kapanan işlemler:
1 569 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (6.38%)
En iyi işlem:
1 201.86 USD
En kötü işlem:
-1 022.20 USD
Brüt kâr:
42 046.22 USD (449 206 pips)
Brüt zarar:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
477 (10 654.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 654.11 USD (477)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
93.30%
Maks. mevduat yükü:
32.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
733 (43.74%)
Satış işlemleri:
943 (56.26%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
19.11 USD
Ortalama kâr:
26.80 USD
Ortalama zarar:
-93.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-7 428.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 428.98 USD (14)
Aylık büyüme:
3.40%
Yıllık tahmin:
41.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245.10 USD
Maksimum:
7 428.98 USD (34.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.19% (7 428.98 USD)
Varlığa göre:
46.69% (8 097.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 286
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 7.7K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 79K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 201.86 USD
En kötü işlem: -1 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 477
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +10 654.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 428.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,500

 * Mini Account: USD 25,000

 * Regular Account: USD 250,000

For inquiries, please contact:

Certified Investment Consultant (IARFC)

Adi Hendrajaya, CIC

Telephone: 081 834 5884


Ortalama derecelendirme:
Rajat Biltoria Onkar Singh
249
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

2025.01.02 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.99% of days out of 1422 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 01:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.24 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 12:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 20:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.12 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.12 17:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.05.29 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Premium Investment 1
Ayda 30 USD
1 344%
1
11K
USD
19K
USD
243
0%
1 676
93%
93%
4.19
19.11
USD
51%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.