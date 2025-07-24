СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Premium Investment 1
Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
1 отзыв
Надежность
256 недель
1 / 2.8K USD
прирост с 2021 1 461%
Monex-Server3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 753
Прибыльных трейдов:
1 646 (93.89%)
Убыточных трейдов:
107 (6.10%)
Лучший трейд:
1 201.86 USD
Худший трейд:
-1 022.20 USD
Общая прибыль:
43 535.60 USD (462 590 pips)
Общий убыток:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
554 (12 143.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 143.49 USD (554)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
93.30%
Макс. загрузка депозита:
32.24%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
733 (41.81%)
Коротких трейдов:
1 020 (58.19%)
Профит фактор:
4.34
Мат. ожидание:
19.12 USD
Средняя прибыль:
26.45 USD
Средний убыток:
-93.68 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-7 428.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 428.98 USD (14)
Прирост в месяц:
1.48%
Годовой прогноз:
17.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
245.10 USD
Максимальная:
7 428.98 USD (34.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.19% (7 428.98 USD)
По эквити:
46.69% (8 097.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 363
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 9.2K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 92K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 201.86 USD
Худший трейд: -1 022 USD
Макс. серия выигрышей: 554
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +12 143.49 USD
Макс. убыток в серии: -7 428.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,000

 * Mini Account: USD 20,000

 * Regular Account: USD 200,000

For inquiries, please contact:

Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC

Telephone: 081 834 5884


Средняя оценка:
Rajat Biltoria Onkar Singh
339
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

2025.01.02 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.99% of days out of 1422 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 01:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.24 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 12:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 20:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.12 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.12 17:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.05.29 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
