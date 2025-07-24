SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Premium Investment 1
Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
1 comentário
Confiabilidade
256 semanas
1 / 2.8K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 1 461%
Monex-Server3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 753
Negociações com lucro:
1 646 (93.89%)
Negociações com perda:
107 (6.10%)
Melhor negociação:
1 201.86 USD
Pior negociação:
-1 022.20 USD
Lucro bruto:
43 535.60 USD (462 590 pips)
Perda bruta:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
554 (12 143.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 143.49 USD (554)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
93.30%
Depósito máximo carregado:
32.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
733 (41.81%)
Negociações curtas:
1 020 (58.19%)
Fator de lucro:
4.34
Valor esperado:
19.12 USD
Lucro médio:
26.45 USD
Perda média:
-93.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-7 428.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 428.98 USD (14)
Crescimento mensal:
1.34%
Previsão anual:
17.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
245.10 USD
Máximo:
7 428.98 USD (34.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.19% (7 428.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.69% (8 097.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 363
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 9.2K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 92K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 201.86 USD
Pior negociação: -1 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 554
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +12 143.49 USD
Máxima perda consecutiva: -7 428.98 USD

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,000

 * Mini Account: USD 20,000

 * Regular Account: USD 200,000

For inquiries, please contact:

Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC

Telephone: 081 834 5884


Classificação Média:
Rajat Biltoria Onkar Singh
339
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

