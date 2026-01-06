- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
149 (69.30%)
損失トレード:
66 (30.70%)
ベストトレード:
52.79 USD
最悪のトレード:
-42.46 USD
総利益:
1 792.13 USD (120 210 pips)
総損失:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
最大連続の勝ち:
14 (158.78 USD)
最大連続利益:
168.59 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
198 (92.09%)
短いトレード:
17 (7.91%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
1.37 USD
平均利益:
12.03 USD
平均損失:
-22.69 USD
最大連続の負け:
5 (-93.08 USD)
最大連続損失:
-129.89 USD (4)
月間成長:
89.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
260.17 USD
最大の:
335.79 USD (42.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|295
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.79 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +158.78 USD
最大連続損失: -93.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
