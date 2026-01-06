- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
149 (69.30%)
Negociações com perda:
66 (30.70%)
Melhor negociação:
52.79 USD
Pior negociação:
-42.46 USD
Lucro bruto:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Perda bruta:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (158.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.59 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
198 (92.09%)
Negociações curtas:
17 (7.91%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
12.03 USD
Perda média:
-22.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-93.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.89 USD (4)
Crescimento mensal:
89.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
260.17 USD
Máximo:
335.79 USD (42.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|295
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.79 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.78 USD
Máxima perda consecutiva: -93.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
Sem comentários