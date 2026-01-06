SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev

Forex GOLD Investor

Lachezar Krastev
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
149 (69.30%)
Negociações com perda:
66 (30.70%)
Melhor negociação:
52.79 USD
Pior negociação:
-42.46 USD
Lucro bruto:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Perda bruta:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (158.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.59 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
198 (92.09%)
Negociações curtas:
17 (7.91%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
12.03 USD
Perda média:
-22.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-93.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.89 USD (4)
Crescimento mensal:
89.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
260.17 USD
Máximo:
335.79 USD (42.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 295
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.79 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.78 USD
Máxima perda consecutiva: -93.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Forex GOLD Investor official live account!

Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131

Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137


Sem comentários
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar