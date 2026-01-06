СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev

Forex GOLD Investor

Lachezar Krastev
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
149 (69.30%)
Убыточных трейдов:
66 (30.70%)
Лучший трейд:
52.79 USD
Худший трейд:
-42.46 USD
Общая прибыль:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Общий убыток:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (158.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
198 (92.09%)
Коротких трейдов:
17 (7.91%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
12.03 USD
Средний убыток:
-22.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.89 USD (4)
Прирост в месяц:
89.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
260.17 USD
Максимальная:
335.79 USD (42.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 295
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.79 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.78 USD
Макс. убыток в серии: -93.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!

Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131

Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137


Нет отзывов
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
