Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
149 (69.30%)
Убыточных трейдов:
66 (30.70%)
Лучший трейд:
52.79 USD
Худший трейд:
-42.46 USD
Общая прибыль:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Общий убыток:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (158.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
198 (92.09%)
Коротких трейдов:
17 (7.91%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
12.03 USD
Средний убыток:
-22.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.89 USD (4)
Прирост в месяц:
89.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
260.17 USD
Максимальная:
335.79 USD (42.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
