- 자본
- 축소
트레이드:
249
이익 거래:
172 (69.07%)
손실 거래:
77 (30.92%)
최고의 거래:
52.79 USD
최악의 거래:
-42.46 USD
총 수익:
2 041.23 USD (137 622 pips)
총 손실:
-1 769.23 USD (117 356 pips)
연속 최대 이익:
14 (158.78 USD)
연속 최대 이익:
168.59 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
23.56%
최대 입금량:
4.55%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.81
롱(주식매수):
232 (93.17%)
숏(주식차입매도):
17 (6.83%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
11.87 USD
평균 손실:
-22.98 USD
연속 최대 손실:
5 (-93.08 USD)
연속 최대 손실:
-129.89 USD (4)
월별 성장률:
42.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
260.17 USD
최대한의:
335.79 USD (42.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.81% (335.79 USD)
자본금별:
4.20% (42.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|272
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
38%
0
0
USD
USD
981
USD
USD
8
100%
249
69%
24%
1.15
1.09
USD
USD
43%
1:500