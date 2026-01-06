- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
149 (69.30%)
亏损交易:
66 (30.70%)
最好交易:
52.79 USD
最差交易:
-42.46 USD
毛利:
1 792.13 USD (120 210 pips)
毛利亏损:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
最大连续赢利:
14 (158.78 USD)
最大连续盈利:
168.59 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.88
长期交易:
198 (92.09%)
短期交易:
17 (7.91%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
12.03 USD
平均损失:
-22.69 USD
最大连续失误:
5 (-93.08 USD)
最大连续亏损:
-129.89 USD (4)
每月增长:
89.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
260.17 USD
最大值:
335.79 USD (42.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|295
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.79 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +158.78 USD
最大连续亏损: -93.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
