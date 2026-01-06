- Wachstum
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
149 (69.30%)
Verlusttrades:
66 (30.70%)
Bester Trade:
52.79 USD
Schlechtester Trade:
-42.46 USD
Bruttoprofit:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Bruttoverlust:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (158.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.59 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
198 (92.09%)
Short-Positionen:
17 (7.91%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-93.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.89 USD (4)
Wachstum pro Monat :
89.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
260.17 USD
Maximaler:
335.79 USD (42.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Forex GOLD Investor official live account!
