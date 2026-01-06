SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev

Forex GOLD Investor

Lachezar Krastev
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
149 (69.30%)
Verlusttrades:
66 (30.70%)
Bester Trade:
52.79 USD
Schlechtester Trade:
-42.46 USD
Bruttoprofit:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Bruttoverlust:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (158.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.59 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
198 (92.09%)
Short-Positionen:
17 (7.91%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-93.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.89 USD (4)
Wachstum pro Monat :
89.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
260.17 USD
Maximaler:
335.79 USD (42.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 295
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.79 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!

Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131

Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137


2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
