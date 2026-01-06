- Incremento
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
172 (69.07%)
Transacciones Irrentables:
77 (30.92%)
Mejor transacción:
52.79 USD
Peor transacción:
-42.46 USD
Beneficio Bruto:
2 041.23 USD (137 622 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 769.23 USD (117 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (158.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.59 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
23.56%
Carga máxima del depósito:
4.55%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
232 (93.17%)
Transacciones Cortas:
17 (6.83%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
11.87 USD
Pérdidas medias:
-22.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-93.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.89 USD (4)
Crecimiento al mes:
42.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
260.17 USD
Máxima:
335.79 USD (42.81%)
Reducción relativa:
De balance:
42.81% (335.79 USD)
De fondos:
4.20% (42.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|272
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52.79 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +158.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
