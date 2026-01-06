SeñalesSecciones
Lachezar Krastev

Forex GOLD Investor

0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 38%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
172 (69.07%)
Transacciones Irrentables:
77 (30.92%)
Mejor transacción:
52.79 USD
Peor transacción:
-42.46 USD
Beneficio Bruto:
2 041.23 USD (137 622 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 769.23 USD (117 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (158.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.59 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
23.56%
Carga máxima del depósito:
4.55%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
232 (93.17%)
Transacciones Cortas:
17 (6.83%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
11.87 USD
Pérdidas medias:
-22.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-93.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.89 USD (4)
Crecimiento al mes:
42.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
260.17 USD
Máxima:
335.79 USD (42.81%)
Reducción relativa:
De balance:
42.81% (335.79 USD)
De fondos:
4.20% (42.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 272
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.79 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +158.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!

Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131

Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137


No hay comentarios
2026.01.13 00:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

