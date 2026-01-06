- Crescita
Trade:
215
Profit Trade:
149 (69.30%)
Loss Trade:
66 (30.70%)
Best Trade:
52.79 USD
Worst Trade:
-42.46 USD
Profitto lordo:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Perdita lorda:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (158.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.59 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
198 (92.09%)
Short Trade:
17 (7.91%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
12.03 USD
Perdita media:
-22.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-93.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.89 USD (4)
Crescita mensile:
89.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
260.17 USD
Massimale:
335.79 USD (42.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.79 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +158.78 USD
Massima perdita consecutiva: -93.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Forex GOLD Investor official live account!
Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137
