SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev

Forex GOLD Investor

Lachezar Krastev
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
149 (69.30%)
Loss Trade:
66 (30.70%)
Best Trade:
52.79 USD
Worst Trade:
-42.46 USD
Profitto lordo:
1 792.13 USD (120 210 pips)
Perdita lorda:
-1 497.34 USD (100 820 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (158.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.59 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
198 (92.09%)
Short Trade:
17 (7.91%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
12.03 USD
Perdita media:
-22.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-93.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.89 USD (4)
Crescita mensile:
89.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
260.17 USD
Massimale:
335.79 USD (42.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 295
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.79 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +158.78 USD
Massima perdita consecutiva: -93.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Forex GOLD Investor official live account!

Forex GOLD Investor MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81131

Forex GOLD Investor MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/81137


Non ci sono recensioni
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati