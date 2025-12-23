- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
235.33 SGD
最悪のトレード:
-2.28 SGD
総利益:
553.22 SGD (33 876 pips)
総損失:
-2.28 SGD (69 pips)
最大連続の勝ち:
5 (410.32 SGD)
最大連続利益:
410.32 SGD (5)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
41.94%
最大入金額:
100.48%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
241.64
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
242.64
期待されたペイオフ:
68.87 SGD
平均利益:
79.03 SGD
平均損失:
-2.28 SGD
最大連続の負け:
1 (-2.28 SGD)
最大連続損失:
-2.28 SGD (1)
月間成長:
6.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 SGD
最大の:
2.28 SGD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.06% (2.28 SGD)
エクイティによる:
5.25% (525.33 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|ETHUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|XAUJPY
|1
|XAGJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|269
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|28
|GBPUSD
|22
|XAUJPY
|-2
|XAGJPY
|29
|XAGUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|250
|ETHUSD
|275
|EURGBP
|50
|GBPUSD
|59
|XAUJPY
|-69
|XAGJPY
|182
|XAGUSD
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.56 × 32
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-1
|4.17 × 12
MT4 自動売買シグナル – モメンタム＆平均回帰戦略
戦略概要：
本EAは、モメンタムベースのエントリーと平均回帰ロジックを組み合わせ、市場のトレンドと修正の両方を捉えます。異なる市場状況に応じて柔軟に対応し、安定した取引機会とリスク管理を両立させます。
主な特徴：
-
モメンタム検知: CMFとRSIを活用して強い方向性の動きを捉える。
-
平均回帰フィルター: ダブルボリンジャーバンドで価格の過剰伸長を検出し、短期的な押し目でエントリー。
-
マルチ資産対応: FXおよび暗号通貨ペアに最適化。
-
リスク管理: ロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィットを設定可能。
-
$10,000以上の口座に最適: 中程度のリスクで成長とドローダウンをバランス。
戦略の強み:
-
モメンタム信号で高確率のトレンドを捉える。
-
平均回帰による確認で誤発注を削減。
-
完全自動で取引を実行、忙しいトレーダーにも最適。
-
VPSで24時間稼働可能、取引機会を逃さない。
コミュニティへの価値:
-
購読者はシグナルやコピー取引でリアルタイムにフォロー可能。
-
透明な取引履歴で信頼性を確保。
-
市場に安定して参加したいが、常時監視したくないトレーダー向け。
