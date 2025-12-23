シグナルセクション
Tuan Seng Lee

Acebots

Tuan Seng Lee
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 7%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
235.33 SGD
最悪のトレード:
-2.28 SGD
総利益:
553.22 SGD (33 876 pips)
総損失:
-2.28 SGD (69 pips)
最大連続の勝ち:
5 (410.32 SGD)
最大連続利益:
410.32 SGD (5)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
41.94%
最大入金額:
100.48%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
241.64
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
242.64
期待されたペイオフ:
68.87 SGD
平均利益:
79.03 SGD
平均損失:
-2.28 SGD
最大連続の負け:
1 (-2.28 SGD)
最大連続損失:
-2.28 SGD (1)
月間成長:
6.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 SGD
最大の:
2.28 SGD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.06% (2.28 SGD)
エクイティによる:
5.25% (525.33 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 2
ETHUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
XAUJPY 1
XAGJPY 1
XAGUSD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 269
ETHUSD 3
EURGBP 28
GBPUSD 22
XAUJPY -2
XAGJPY 29
XAGUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 250
ETHUSD 275
EURGBP 50
GBPUSD 59
XAUJPY -69
XAGJPY 182
XAGUSD 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +235.33 SGD
最悪のトレード: -2 SGD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +410.32 SGD
最大連続損失: -2.28 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.56 × 32
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-1
4.17 × 12
MT4 自動売買シグナル – モメンタム＆平均回帰戦略

戦略概要：
本EAは、モメンタムベースのエントリーと平均回帰ロジックを組み合わせ、市場のトレンドと修正の両方を捉えます。異なる市場状況に応じて柔軟に対応し、安定した取引機会とリスク管理を両立させます。

主な特徴：

  • モメンタム検知: CMFとRSIを活用して強い方向性の動きを捉える。

  • 平均回帰フィルター: ダブルボリンジャーバンドで価格の過剰伸長を検出し、短期的な押し目でエントリー。

  • マルチ資産対応: FXおよび暗号通貨ペアに最適化。

  • リスク管理: ロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィットを設定可能。

  • $10,000以上の口座に最適: 中程度のリスクで成長とドローダウンをバランス。

戦略の強み:

  • モメンタム信号で高確率のトレンドを捉える。

  • 平均回帰による確認で誤発注を削減。

  • 完全自動で取引を実行、忙しいトレーダーにも最適。

  • VPSで24時間稼働可能、取引機会を逃さない。

コミュニティへの価値:

  • 購読者はシグナルやコピー取引でリアルタイムにフォロー可能。

  • 透明な取引履歴で信頼性を確保。

  • 市場に安定して参加したいが、常時監視したくないトレーダー向け。


レビューなし
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 20:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
