いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live01 0.56 × 32 KohleCapitalMarkets-Live 0.67 × 6 OANDA-v20 Live-1 4.17 × 12