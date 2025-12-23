SegnaliSezioni
Tuan Seng Lee

Acebots

Tuan Seng Lee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 SGD
Worst Trade:
0.00 SGD
Profitto lordo:
0.00 SGD
Perdita lorda:
0.00 SGD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 SGD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 SGD
Profitto medio:
0.00 SGD
Perdita media:
0.00 SGD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 SGD (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 SGD
Massimale:
0.00 SGD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.00% (0.00 SGD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 SGD
Worst Trade: -0 SGD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 SGD
Massima perdita consecutiva: -0.00 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MT4 Automated Trading Signal – Momentum & Mean Reversion Strategy

Strategy Overview:
This EA combines momentum-based entries with mean-reversion logic to capture both trending and corrective market moves. It’s designed to dynamically adapt to different market conditions, ensuring consistent opportunities while managing risk.

Key Features:

  • Momentum Detection: Utilizes CMF and RSI indicators to identify strong directional moves.

  • Mean-Reversion Filter: Dual Bollinger Bands help detect price overextensions, allowing the EA to enter trades when temporary retracements occur.

  • Multi-Asset Capable: Optimized for FX and cryptocurrency pairs.

  • Risk Management: Includes configurable lot sizing, stop-loss, and take-profit parameters to protect your capital.

  • Safe for $10k+ Accounts: Optimized for moderate risk exposure, balancing growth and drawdown control.

Why It’s Effective:

  • Captures high-probability trends using momentum signals.

  • Reduces false entries with mean-reversion confirmation.

  • Fully automated: trades execute without manual intervention, ideal for busy traders.

  • Works 24/7 on a VPS to ensure no missed opportunities.

Community Value:

  • Subscribers can follow real-time trades via signal or copier.

  • Transparent performance and trade history help build trust.

  • Designed for traders who want consistent market exposure without constant monitoring.


Non ci sono recensioni
2025.12.23 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
