Tuan Seng Lee

Acebots

Tuan Seng Lee
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
235.33 SGD
最差交易:
-2.28 SGD
毛利:
553.22 SGD (33 876 pips)
毛利亏损:
-2.28 SGD (69 pips)
最大连续赢利:
5 (410.32 SGD)
最大连续盈利:
410.32 SGD (5)
夏普比率:
0.93
交易活动:
41.94%
最大入金加载:
100.48%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
241.64
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
242.64
预期回报:
68.87 SGD
平均利润:
79.03 SGD
平均损失:
-2.28 SGD
最大连续失误:
1 (-2.28 SGD)
最大连续亏损:
-2.28 SGD (1)
每月增长:
6.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 SGD
最大值:
2.28 SGD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (2.28 SGD)
净值:
5.25% (525.33 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2
ETHUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
XAUJPY 1
XAGJPY 1
XAGUSD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 269
ETHUSD 3
EURGBP 28
GBPUSD 22
XAUJPY -2
XAGJPY 29
XAGUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 250
ETHUSD 275
EURGBP 50
GBPUSD 59
XAUJPY -69
XAGJPY 182
XAGUSD 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +235.33 SGD
最差交易: -2 SGD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +410.32 SGD
最大连续亏损: -2.28 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.56 × 32
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-1
4.17 × 12
MT4 自动交易信号 – 动量与均值回归策略

策略概述：
本EA结合动量交易信号与均值回归逻辑，既能捕捉趋势行情，也能抓住市场修正机会。根据不同市场环境动态调整，确保稳定机会的同时有效管理风险。

核心特点：

  • 动量识别： 利用CMF与RSI指标捕捉强势方向行情。

  • 均值回归过滤： 双布林带帮助识别价格过度延伸，在短期回调时寻找入场机会。

  • 多品种适用： 优化支持外汇与加密货币交易对。

  • 风险管理： 可配置手数、止损与止盈，保护资金安全。

  • 适合 $10k+ 账户： 中度风险优化，兼顾收益与回撤控制。

策略优势：

  • 利用动量信号捕捉高概率趋势行情

  • 通过均值回归确认，减少虚假信号。

  • 全自动执行，无需人工干预，适合繁忙交易者。

  • 可在VPS全天候运行，确保不遗漏交易机会。

社区价值：

  • 订阅者可通过信号或复制交易实时跟随。

  • 透明的历史交易记录，建立信任感。

  • 为希望稳定参与市场而又不想全天盯盘的交易者设计。


没有评论
