交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
235.33 SGD
最差交易:
-2.28 SGD
毛利:
553.22 SGD (33 876 pips)
毛利亏损:
-2.28 SGD (69 pips)
最大连续赢利:
5 (410.32 SGD)
最大连续盈利:
410.32 SGD (5)
夏普比率:
0.93
交易活动:
41.94%
最大入金加载:
100.48%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
241.64
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
242.64
预期回报:
68.87 SGD
平均利润:
79.03 SGD
平均损失:
-2.28 SGD
最大连续失误:
1 (-2.28 SGD)
最大连续亏损:
-2.28 SGD (1)
每月增长:
6.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 SGD
最大值:
2.28 SGD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (2.28 SGD)
净值:
5.25% (525.33 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|ETHUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|XAUJPY
|1
|XAGJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|269
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|28
|GBPUSD
|22
|XAUJPY
|-2
|XAGJPY
|29
|XAGUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|250
|ETHUSD
|275
|EURGBP
|50
|GBPUSD
|59
|XAUJPY
|-69
|XAGJPY
|182
|XAGUSD
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +235.33 SGD
最差交易: -2 SGD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +410.32 SGD
最大连续亏损: -2.28 SGD
MT4 自动交易信号 – 动量与均值回归策略
策略概述：
本EA结合动量交易信号与均值回归逻辑，既能捕捉趋势行情，也能抓住市场修正机会。根据不同市场环境动态调整，确保稳定机会的同时有效管理风险。
核心特点：
-
动量识别： 利用CMF与RSI指标捕捉强势方向行情。
-
均值回归过滤： 双布林带帮助识别价格过度延伸，在短期回调时寻找入场机会。
-
多品种适用： 优化支持外汇与加密货币交易对。
-
风险管理： 可配置手数、止损与止盈，保护资金安全。
-
适合 $10k+ 账户： 中度风险优化，兼顾收益与回撤控制。
策略优势：
-
利用动量信号捕捉高概率趋势行情。
-
通过均值回归确认，减少虚假信号。
-
全自动执行，无需人工干预，适合繁忙交易者。
-
可在VPS全天候运行，确保不遗漏交易机会。
社区价值：
-
订阅者可通过信号或复制交易实时跟随。
-
透明的历史交易记录，建立信任感。
-
为希望稳定参与市场而又不想全天盯盘的交易者设计。
