SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Acebots
Tuan Seng Lee

Acebots

Tuan Seng Lee
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 SGD
Pire transaction:
0.00 SGD
Bénéfice brut:
0.00 SGD
Perte brute:
0.00 SGD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 SGD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 SGD
Bénéfice moyen:
0.00 SGD
Perte moyenne:
0.00 SGD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 SGD)
Perte consécutive maximale:
0.00 SGD (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 SGD
Maximal:
0.00 SGD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 SGD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 SGD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 SGD
Pire transaction: -0 SGD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 SGD
Perte consécutive maximale: -0.00 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

MT4 Automated Trading Signal – Momentum & Mean Reversion Strategy

Strategy Overview:
This EA combines momentum-based entries with mean-reversion logic to capture both trending and corrective market moves. It’s designed to dynamically adapt to different market conditions, ensuring consistent opportunities while managing risk.

Key Features:

  • Momentum Detection: Utilizes CMF and RSI indicators to identify strong directional moves.

  • Mean-Reversion Filter: Dual Bollinger Bands help detect price overextensions, allowing the EA to enter trades when temporary retracements occur.

  • Multi-Asset Capable: Optimized for FX and cryptocurrency pairs.

  • Risk Management: Includes configurable lot sizing, stop-loss, and take-profit parameters to protect your capital.

  • Safe for $10k+ Accounts: Optimized for moderate risk exposure, balancing growth and drawdown control.

Why It’s Effective:

  • Captures high-probability trends using momentum signals.

  • Reduces false entries with mean-reversion confirmation.

  • Fully automated: trades execute without manual intervention, ideal for busy traders.

  • Works 24/7 on a VPS to ensure no missed opportunities.

Community Value:

  • Subscribers can follow real-time trades via signal or copier.

  • Transparent performance and trade history help build trust.

  • Designed for traders who want consistent market exposure without constant monitoring.


Aucun avis
2025.12.23 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire