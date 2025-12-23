- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
MT4 Automated Trading Signal – Momentum & Mean Reversion Strategy
Strategy Overview:
This EA combines momentum-based entries with mean-reversion logic to capture both trending and corrective market moves. It’s designed to dynamically adapt to different market conditions, ensuring consistent opportunities while managing risk.
Key Features:
-
Momentum Detection: Utilizes CMF and RSI indicators to identify strong directional moves.
-
Mean-Reversion Filter: Dual Bollinger Bands help detect price overextensions, allowing the EA to enter trades when temporary retracements occur.
-
Multi-Asset Capable: Optimized for FX and cryptocurrency pairs.
-
Risk Management: Includes configurable lot sizing, stop-loss, and take-profit parameters to protect your capital.
-
Safe for $10k+ Accounts: Optimized for moderate risk exposure, balancing growth and drawdown control.
Why It’s Effective:
-
Captures high-probability trends using momentum signals.
-
Reduces false entries with mean-reversion confirmation.
-
Fully automated: trades execute without manual intervention, ideal for busy traders.
-
Works 24/7 on a VPS to ensure no missed opportunities.
Community Value:
-
Subscribers can follow real-time trades via signal or copier.
-
Transparent performance and trade history help build trust.
-
Designed for traders who want consistent market exposure without constant monitoring.