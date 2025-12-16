シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
130 (78.31%)
損失トレード:
36 (21.69%)
ベストトレード:
17.90 EUR
最悪のトレード:
-21.08 EUR
総利益:
390.53 EUR (41 352 pips)
総損失:
-193.32 EUR (22 486 pips)
最大連続の勝ち:
14 (36.09 EUR)
最大連続利益:
73.74 EUR (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
58.21%
最大入金額:
8.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
68 (40.96%)
短いトレード:
98 (59.04%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
1.19 EUR
平均利益:
3.00 EUR
平均損失:
-5.37 EUR
最大連続の負け:
4 (-27.36 EUR)
最大連続損失:
-27.36 EUR (4)
月間成長:
3.79%
年間予想:
45.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.74 EUR
最大の:
53.36 EUR (10.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.35% (53.36 EUR)
エクイティによる:
0.65% (7.10 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 36
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 75
EURUSD 138
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD -1
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.4K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 112
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.90 EUR
最悪のトレード: -21 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +36.09 EUR
最大連続損失: -27.36 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
GerchikCo-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
180 より多く...
Fully automated swing trading.
レビューなし
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください