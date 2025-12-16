- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
130 (78.31%)
損失トレード:
36 (21.69%)
ベストトレード:
17.90 EUR
最悪のトレード:
-21.08 EUR
総利益:
390.53 EUR (41 352 pips)
総損失:
-193.32 EUR (22 486 pips)
最大連続の勝ち:
14 (36.09 EUR)
最大連続利益:
73.74 EUR (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
58.21%
最大入金額:
8.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
68 (40.96%)
短いトレード:
98 (59.04%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
1.19 EUR
平均利益:
3.00 EUR
平均損失:
-5.37 EUR
最大連続の負け:
4 (-27.36 EUR)
最大連続損失:
-27.36 EUR (4)
月間成長:
3.79%
年間予想:
45.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.74 EUR
最大の:
53.36 EUR (10.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.35% (53.36 EUR)
エクイティによる:
0.65% (7.10 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|36
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|23
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|138
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.4K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-1.8K
|USDCAD
|112
|AUDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.90 EUR
最悪のトレード: -21 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +36.09 EUR
最大連続損失: -27.36 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
180 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Fully automated swing trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
41%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
29
100%
166
78%
58%
2.02
1.19
EUR
EUR
10%
1:200