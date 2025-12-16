SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
130 (78.31%)
Negociações com perda:
36 (21.69%)
Melhor negociação:
17.90 EUR
Pior negociação:
-21.08 EUR
Lucro bruto:
390.53 EUR (41 352 pips)
Perda bruta:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (36.09 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
73.74 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
58.21%
Depósito máximo carregado:
8.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
68 (40.96%)
Negociações curtas:
98 (59.04%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
1.19 EUR
Lucro médio:
3.00 EUR
Perda média:
-5.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-27.36 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-27.36 EUR (4)
Crescimento mensal:
3.79%
Previsão anual:
45.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.74 EUR
Máximo:
53.36 EUR (10.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.35% (53.36 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.65% (7.10 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 36
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 75
EURUSD 138
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD -1
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.4K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 112
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.90 EUR
Pior negociação: -21 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +36.09 EUR
Máxima perda consecutiva: -27.36 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
GerchikCo-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
180 mais ...
Fully automated swing trading.
Sem comentários
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
