SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
125 (77.63%)
Perte trades:
36 (22.36%)
Meilleure transaction:
17.90 EUR
Pire transaction:
-21.08 EUR
Bénéfice brut:
379.31 EUR (39 564 pips)
Perte brute:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (36.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
73.74 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.71%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.49
Longs trades:
68 (42.24%)
Courts trades:
93 (57.76%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
1.16 EUR
Bénéfice moyen:
3.03 EUR
Perte moyenne:
-5.37 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-27.36 EUR)
Perte consécutive maximale:
-27.36 EUR (4)
Croissance mensuelle:
3.69%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.74 EUR
Maximal:
53.36 EUR (10.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.24% (2.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 35
GBPCAD 27
EURJPY 20
USDCAD 19
AUDUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 75
EURUSD 135
GBPCAD -2
EURJPY -24
USDCAD -1
AUDUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.2K
GBPCAD 835
EURJPY -3K
USDCAD 112
AUDUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.90 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +36.09 EUR
Perte consécutive maximale: -27.36 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
179 plus...
Fully automated swing trading.
Aucun avis
