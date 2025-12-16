SignaleKategorien
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
132 (78.57%)
Verlusttrades:
36 (21.43%)
Bester Trade:
17.90 EUR
Schlechtester Trade:
-21.08 EUR
Bruttoprofit:
394.51 EUR (41 870 pips)
Bruttoverlust:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (27.89 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.74 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
60.35%
Max deposit load:
8.24%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
69 (41.07%)
Short-Positionen:
99 (58.93%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-27.36 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.36 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
3.00%
Jahresprognose:
36.44%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.74 EUR
Maximaler:
53.36 EUR (10.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.35% (53.36 EUR)
Kapital:
0.65% (7.10 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 37
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 20
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 75
EURUSD 141
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD 0
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.8K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 294
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.90 EUR
Schlechtester Trade: -21 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.89 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.36 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
GerchikCo-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
noch 180 ...
Fully automated swing trading.
Keine Bewertungen
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Beeling3
30 USD pro Monat
41%
0
0
USD
1.1K
EUR
30
100%
168
78%
60%
2.04
1.20
EUR
10%
1:200
