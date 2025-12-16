- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
132 (78.57%)
Verlusttrades:
36 (21.43%)
Bester Trade:
17.90 EUR
Schlechtester Trade:
-21.08 EUR
Bruttoprofit:
394.51 EUR (41 870 pips)
Bruttoverlust:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (27.89 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.74 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
60.35%
Max deposit load:
8.24%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
69 (41.07%)
Short-Positionen:
99 (58.93%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-27.36 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.36 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
3.00%
Jahresprognose:
36.44%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.74 EUR
Maximaler:
53.36 EUR (10.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.35% (53.36 EUR)
Kapital:
0.65% (7.10 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|23
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|141
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.8K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-1.8K
|USDCAD
|294
|AUDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.90 EUR
Schlechtester Trade: -21 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.89 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.36 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
Fully automated swing trading.
