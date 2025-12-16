信号部分
LUBOS FELCMAN
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
166
盈利交易:
130 (78.31%)
亏损交易:
36 (21.69%)
最好交易:
17.90 EUR
最差交易:
-21.08 EUR
毛利:
390.53 EUR (41 352 pips)
毛利亏损:
-193.32 EUR (22 486 pips)
最大连续赢利:
14 (36.09 EUR)
最大连续盈利:
73.74 EUR (10)
夏普比率:
0.22
交易活动:
53.88%
最大入金加载:
8.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.70
长期交易:
68 (40.96%)
短期交易:
98 (59.04%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.19 EUR
平均利润:
3.00 EUR
平均损失:
-5.37 EUR
最大连续失误:
4 (-27.36 EUR)
最大连续亏损:
-27.36 EUR (4)
每月增长:
3.79%
年度预测:
45.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.74 EUR
最大值:
53.36 EUR (10.35%)
相对跌幅:
结余:
10.35% (53.36 EUR)
净值:
0.65% (7.10 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 36
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 75
EURUSD 138
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD -1
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.4K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 112
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.90 EUR
最差交易: -21 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +36.09 EUR
最大连续亏损: -27.36 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
179 更多...
Fully automated swing trading.
没有评论
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
