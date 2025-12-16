- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
166
盈利交易:
130 (78.31%)
亏损交易:
36 (21.69%)
最好交易:
17.90 EUR
最差交易:
-21.08 EUR
毛利:
390.53 EUR (41 352 pips)
毛利亏损:
-193.32 EUR (22 486 pips)
最大连续赢利:
14 (36.09 EUR)
最大连续盈利:
73.74 EUR (10)
夏普比率:
0.22
交易活动:
53.88%
最大入金加载:
8.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.70
长期交易:
68 (40.96%)
短期交易:
98 (59.04%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.19 EUR
平均利润:
3.00 EUR
平均损失:
-5.37 EUR
最大连续失误:
4 (-27.36 EUR)
最大连续亏损:
-27.36 EUR (4)
每月增长:
3.79%
年度预测:
45.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.74 EUR
最大值:
53.36 EUR (10.35%)
相对跌幅:
结余:
10.35% (53.36 EUR)
净值:
0.65% (7.10 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|36
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|23
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|138
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.4K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-1.8K
|USDCAD
|112
|AUDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.90 EUR
最差交易: -21 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +36.09 EUR
最大连续亏损: -27.36 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
Fully automated swing trading.
没有评论
