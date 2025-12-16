SegnaliSezioni
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
125 (77.63%)
Loss Trade:
36 (22.36%)
Best Trade:
17.90 EUR
Worst Trade:
-21.08 EUR
Profitto lordo:
379.31 EUR (39 564 pips)
Perdita lorda:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.74 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
68 (42.24%)
Short Trade:
93 (57.76%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
1.16 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-5.37 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-27.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.36 EUR (4)
Crescita mensile:
3.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.74 EUR
Massimale:
53.36 EUR (10.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.24% (2.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 35
GBPCAD 27
EURJPY 20
USDCAD 19
AUDUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 75
EURUSD 135
GBPCAD -2
EURJPY -24
USDCAD -1
AUDUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.2K
GBPCAD 835
EURJPY -3K
USDCAD 112
AUDUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.90 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.36 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
179 più
Fully automated swing trading.
Non ci sono recensioni
