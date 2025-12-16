- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
125 (77.63%)
Loss Trade:
36 (22.36%)
Best Trade:
17.90 EUR
Worst Trade:
-21.08 EUR
Profitto lordo:
379.31 EUR (39 564 pips)
Perdita lorda:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.74 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
68 (42.24%)
Short Trade:
93 (57.76%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
1.16 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-5.37 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-27.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.36 EUR (4)
Crescita mensile:
3.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.74 EUR
Massimale:
53.36 EUR (10.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.24% (2.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|135
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-24
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.2K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-3K
|USDCAD
|112
|AUDUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.90 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.36 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
Fully automated swing trading.
