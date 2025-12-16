시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
133 (77.77%)
손실 거래:
38 (22.22%)
최고의 거래:
17.90 EUR
최악의 거래:
-21.08 EUR
총 수익:
397.37 EUR (42 047 pips)
총 손실:
-197.04 EUR (23 016 pips)
연속 최대 이익:
15 (27.89 EUR)
연속 최대 이익:
73.74 EUR (10)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
48.20%
최대 입금량:
19.50%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
69 (40.35%)
숏(주식차입매도):
102 (59.65%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
1.17 EUR
평균 이익:
2.99 EUR
평균 손실:
-5.19 EUR
연속 최대 손실:
4 (-27.36 EUR)
연속 최대 손실:
-27.36 EUR (4)
월별 성장률:
2.51%
연간 예측:
30.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.74 EUR
최대한의:
53.36 EUR (10.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.35% (53.36 EUR)
자본금별:
1.59% (17.52 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 37
GBPCAD 29
EURJPY 23
USDCAD 20
AUDUSD 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 75
EURUSD 141
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD 0
AUDUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.8K
GBPCAD 578
EURJPY -1.8K
USDCAD 294
AUDUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.90 EUR
최악의 거래: -21 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +27.89 EUR
연속 최대 손실: -27.36 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
GerchikCo-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
181 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Fully automated swing trading.
리뷰 없음
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Beeling3
월별 30 USD
41%
0
0
USD
1.1K
EUR
31
100%
171
77%
48%
2.01
1.17
EUR
10%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.