- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
133 (77.77%)
손실 거래:
38 (22.22%)
최고의 거래:
17.90 EUR
최악의 거래:
-21.08 EUR
총 수익:
397.37 EUR (42 047 pips)
총 손실:
-197.04 EUR (23 016 pips)
연속 최대 이익:
15 (27.89 EUR)
연속 최대 이익:
73.74 EUR (10)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
48.20%
최대 입금량:
19.50%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
69 (40.35%)
숏(주식차입매도):
102 (59.65%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
1.17 EUR
평균 이익:
2.99 EUR
평균 손실:
-5.19 EUR
연속 최대 손실:
4 (-27.36 EUR)
연속 최대 손실:
-27.36 EUR (4)
월별 성장률:
2.51%
연간 예측:
30.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.74 EUR
최대한의:
53.36 EUR (10.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.35% (53.36 EUR)
자본금별:
1.59% (17.52 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|29
|EURJPY
|23
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|141
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.8K
|GBPCAD
|578
|EURJPY
|-1.8K
|USDCAD
|294
|AUDUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.90 EUR
최악의 거래: -21 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +27.89 EUR
연속 최대 손실: -27.36 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
Fully automated swing trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
31
100%
171
77%
48%
2.01
1.17
EUR
EUR
10%
1:200