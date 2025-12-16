리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 Pepperstone-Edge09 0.00 × 6 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 8 GerchikCo-Live 0.00 × 4 VantageInternational-Live 12 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.29 × 7 ICMarkets-Live06 0.33 × 137 OneTrade-Real 0.33 × 3 RoboForex-ECN-2 0.36 × 75 ICMarkets-Live07 0.37 × 89 OrtegaCapital-Server 0.44 × 243 CFHMarkets-Live1 0.44 × 36 ICMarkets-Live04 0.50 × 185 AxiTrader-US07-Live 0.51 × 72 FusionMarkets-Live 0.53 × 19 AtlanticPearl-Live 1 0.57 × 63 EGlobal-Cent5 0.58 × 253 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ICMarketsSC-Live05 0.60 × 5 ICMarkets-Live09 0.63 × 100 Monex-Server2 0.67 × 46 181 더...