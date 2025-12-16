SeñalesSecciones
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
166
Transacciones Rentables:
130 (78.31%)
Transacciones Irrentables:
36 (21.69%)
Mejor transacción:
17.90 EUR
Peor transacción:
-21.08 EUR
Beneficio Bruto:
390.53 EUR (41 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (36.09 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
73.74 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
58.21%
Carga máxima del depósito:
8.24%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
68 (40.96%)
Transacciones Cortas:
98 (59.04%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
1.19 EUR
Beneficio medio:
3.00 EUR
Pérdidas medias:
-5.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-27.36 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.36 EUR (4)
Crecimiento al mes:
3.79%
Pronóstico anual:
45.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.74 EUR
Máxima:
53.36 EUR (10.35%)
Reducción relativa:
De balance:
10.35% (53.36 EUR)
De fondos:
0.65% (7.10 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 36
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 75
EURUSD 138
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD -1
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.4K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 112
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.90 EUR
Peor transacción: -21 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +36.09 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -27.36 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
GerchikCo-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
otros 180...
Fully automated swing trading.
No hay comentarios
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
