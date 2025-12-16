SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
125 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (22.36%)
En iyi işlem:
17.90 EUR
En kötü işlem:
-21.08 EUR
Brüt kâr:
379.31 EUR (39 564 pips)
Brüt zarar:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.74 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.71%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
68 (42.24%)
Satış işlemleri:
93 (57.76%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.16 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-5.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.36 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.74 EUR
Maksimum:
53.36 EUR (10.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.24% (2.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 35
GBPCAD 27
EURJPY 20
USDCAD 19
AUDUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 75
EURUSD 135
GBPCAD -2
EURJPY -24
USDCAD -1
AUDUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.2K
GBPCAD 835
EURJPY -3K
USDCAD 112
AUDUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.90 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.36 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
179 daha fazla...
Fully automated swing trading.
İnceleme yok
