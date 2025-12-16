- Büyüme
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
125 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (22.36%)
En iyi işlem:
17.90 EUR
En kötü işlem:
-21.08 EUR
Brüt kâr:
379.31 EUR (39 564 pips)
Brüt zarar:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.74 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.71%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
68 (42.24%)
Satış işlemleri:
93 (57.76%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.16 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-5.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.36 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.74 EUR
Maksimum:
53.36 EUR (10.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.24% (2.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|135
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-24
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.2K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-3K
|USDCAD
|112
|AUDUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.90 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.36 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
Fully automated swing trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
28
100%
161
77%
100%
1.96
1.16
EUR
EUR
0%
1:200