Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
130 (78.31%)
Убыточных трейдов:
36 (21.69%)
Лучший трейд:
17.90 EUR
Худший трейд:
-21.08 EUR
Общая прибыль:
390.53 EUR (41 352 pips)
Общий убыток:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.09 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.74 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
44.91%
Макс. загрузка депозита:
8.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
68 (40.96%)
Коротких трейдов:
98 (59.04%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.19 EUR
Средняя прибыль:
3.00 EUR
Средний убыток:
-5.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-27.36 EUR)
Макс. убыток в серии:
-27.36 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.79%
Годовой прогноз:
45.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.74 EUR
Максимальная:
53.36 EUR (10.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.35% (53.36 EUR)
По эквити:
0.65% (7.10 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|EURUSD
|36
|GBPCAD
|27
|EURJPY
|23
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|138
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|9K
|EURUSD
|7.4K
|GBPCAD
|835
|EURJPY
|-1.8K
|USDCAD
|112
|AUDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +17.90 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.09 EUR
Макс. убыток в серии: -27.36 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.33 × 137
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.37 × 89
|
OrtegaCapital-Server
|0.44 × 243
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 185
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.53 × 19
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.57 × 63
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 100
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
Fully automated swing trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
29
100%
166
78%
45%
2.02
1.19
EUR
EUR
10%
1:200