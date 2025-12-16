СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Beeling3
LUBOS FELCMAN

Beeling3

LUBOS FELCMAN
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
130 (78.31%)
Убыточных трейдов:
36 (21.69%)
Лучший трейд:
17.90 EUR
Худший трейд:
-21.08 EUR
Общая прибыль:
390.53 EUR (41 352 pips)
Общий убыток:
-193.32 EUR (22 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.09 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.74 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
44.91%
Макс. загрузка депозита:
8.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
68 (40.96%)
Коротких трейдов:
98 (59.04%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.19 EUR
Средняя прибыль:
3.00 EUR
Средний убыток:
-5.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-27.36 EUR)
Макс. убыток в серии:
-27.36 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.79%
Годовой прогноз:
45.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.74 EUR
Максимальная:
53.36 EUR (10.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.35% (53.36 EUR)
По эквити:
0.65% (7.10 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 45
EURUSD 36
GBPCAD 27
EURJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 75
EURUSD 138
GBPCAD -2
EURJPY -16
USDCAD -1
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 9K
EURUSD 7.4K
GBPCAD 835
EURJPY -1.8K
USDCAD 112
AUDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.90 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.09 EUR
Макс. убыток в серии: -27.36 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.33 × 137
OneTrade-Real
0.33 × 3
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.37 × 89
OrtegaCapital-Server
0.44 × 243
CFHMarkets-Live1
0.44 × 36
ICMarkets-Live04
0.50 × 185
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 72
FusionMarkets-Live
0.53 × 19
AtlanticPearl-Live 1
0.57 × 63
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 5
ICMarkets-Live09
0.63 × 100
Monex-Server2
0.67 × 46
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
еще 179...
Fully automated swing trading.
Нет отзывов
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.1% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Beeling3
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
1.1K
EUR
29
100%
166
78%
45%
2.02
1.19
EUR
10%
1:200
Копировать

