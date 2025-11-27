シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 49%
IG-LIVE
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
182
利益トレード:
124 (68.13%)
損失トレード:
58 (31.87%)
ベストトレード:
158.19 GBP
最悪のトレード:
-244.39 GBP
総利益:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
総損失:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
最大連続の勝ち:
9 (161.09 GBP)
最大連続利益:
500.88 GBP (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
89.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
2.62
長いトレード:
120 (65.93%)
短いトレード:
62 (34.07%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
5.89 GBP
平均利益:
18.98 GBP
平均損失:
-22.09 GBP
最大連続の負け:
5 (-116.37 GBP)
最大連続損失:
-244.39 GBP (1)
月間成長:
4.48%
年間予想:
54.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
409.28 GBP (14.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.67% (409.28 GBP)
エクイティによる:
24.48% (723.78 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 20
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 81
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 457
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +158.19 GBP
最悪のトレード: -244 GBP
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +161.09 GBP
最大連続損失: -116.37 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
IG Account 44
30 USD/月
49%
0
0
USD
3.1K
GBP
21
100%
182
68%
100%
1.83
5.89
GBP
24%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください