- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
182
利益トレード:
124 (68.13%)
損失トレード:
58 (31.87%)
ベストトレード:
158.19 GBP
最悪のトレード:
-244.39 GBP
総利益:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
総損失:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
最大連続の勝ち:
9 (161.09 GBP)
最大連続利益:
500.88 GBP (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
89.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
2.62
長いトレード:
120 (65.93%)
短いトレード:
62 (34.07%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
5.89 GBP
平均利益:
18.98 GBP
平均損失:
-22.09 GBP
最大連続の負け:
5 (-116.37 GBP)
最大連続損失:
-244.39 GBP (1)
月間成長:
4.48%
年間予想:
54.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
409.28 GBP (14.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.67% (409.28 GBP)
エクイティによる:
24.48% (723.78 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|USDCAD
|21
|EURUSD
|20
|EURJPY
|19
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|15
|USDCHF
|8
|UKOIL
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|553
|USDCAD
|333
|EURUSD
|81
|EURJPY
|140
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|-44
|CHFJPY
|130
|USDCHF
|-6
|UKOIL
|-139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|17K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|457
|EURJPY
|8.3K
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|-704
|CHFJPY
|7.8K
|USDCHF
|-319
|UKOIL
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +158.19 GBP
最悪のトレード: -244 GBP
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +161.09 GBP
最大連続損失: -116.37 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
