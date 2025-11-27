СигналыРазделы
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
124 (68.13%)
Убыточных трейдов:
58 (31.87%)
Лучший трейд:
158.19 GBP
Худший трейд:
-244.39 GBP
Общая прибыль:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Общий убыток:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (161.09 GBP)
Макс. прибыль в серии:
500.88 GBP (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
89.18%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
120 (65.93%)
Коротких трейдов:
62 (34.07%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
5.89 GBP
Средняя прибыль:
18.98 GBP
Средний убыток:
-22.09 GBP
Макс. серия проигрышей:
5 (-116.37 GBP)
Макс. убыток в серии:
-244.39 GBP (1)
Прирост в месяц:
4.88%
Годовой прогноз:
59.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
409.28 GBP (14.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.67% (409.28 GBP)
По эквити:
24.48% (723.78 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 20
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 81
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 457
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.19 GBP
Худший трейд: -244 GBP
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +161.09 GBP
Макс. убыток в серии: -116.37 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
еще 74...
Нет отзывов
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
