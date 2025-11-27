- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
124 (67.75%)
Verlusttrades:
59 (32.24%)
Bester Trade:
158.19 GBP
Schlechtester Trade:
-244.39 GBP
Bruttoprofit:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Bruttoverlust:
-1 286.74 GBP (95 344 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (161.09 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
500.88 GBP (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
89.18%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
2.61
Long-Positionen:
121 (66.12%)
Short-Positionen:
62 (33.88%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
5.83 GBP
Durchschnittlicher Profit:
18.98 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-21.81 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-116.37 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-244.39 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
5.01%
Jahresprognose:
60.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
409.28 GBP (14.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.67% (409.28 GBP)
Kapital:
24.48% (723.78 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|USDCAD
|21
|EURUSD
|21
|EURJPY
|19
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|15
|USDCHF
|8
|UKOIL
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|553
|USDCAD
|333
|EURUSD
|73
|EURJPY
|140
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|-44
|CHFJPY
|130
|USDCHF
|-6
|UKOIL
|-139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|17K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|379
|EURJPY
|8.3K
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|-704
|CHFJPY
|7.8K
|USDCHF
|-319
|UKOIL
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +158.19 GBP
Schlechtester Trade: -244 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.09 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.37 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
noch 74 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
3.1K
GBP
GBP
22
100%
183
67%
100%
1.82
5.83
GBP
GBP
24%
1:200