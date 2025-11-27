SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
IG-LIVE
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
124 (67.75%)
Verlusttrades:
59 (32.24%)
Bester Trade:
158.19 GBP
Schlechtester Trade:
-244.39 GBP
Bruttoprofit:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Bruttoverlust:
-1 286.74 GBP (95 344 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (161.09 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
500.88 GBP (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
89.18%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
2.61
Long-Positionen:
121 (66.12%)
Short-Positionen:
62 (33.88%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
5.83 GBP
Durchschnittlicher Profit:
18.98 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-21.81 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-116.37 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-244.39 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
5.01%
Jahresprognose:
60.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
409.28 GBP (14.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.67% (409.28 GBP)
Kapital:
24.48% (723.78 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 21
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 73
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 379
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +158.19 GBP
Schlechtester Trade: -244 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.09 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.37 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
noch 74 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
IG Account 44
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
3.1K
GBP
22
100%
183
67%
100%
1.82
5.83
GBP
24%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.