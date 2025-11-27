信号部分
信号 / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
182
盈利交易:
124 (68.13%)
亏损交易:
58 (31.87%)
最好交易:
158.19 GBP
最差交易:
-244.39 GBP
毛利:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
毛利亏损:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
最大连续赢利:
9 (161.09 GBP)
最大连续盈利:
500.88 GBP (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
89.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 天
采收率:
2.62
长期交易:
120 (65.93%)
短期交易:
62 (34.07%)
利润因子:
1.84
预期回报:
5.89 GBP
平均利润:
18.98 GBP
平均损失:
-22.09 GBP
最大连续失误:
5 (-116.37 GBP)
最大连续亏损:
-244.39 GBP (1)
每月增长:
4.48%
年度预测:
54.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
409.28 GBP (14.29%)
相对跌幅:
结余:
13.67% (409.28 GBP)
净值:
24.48% (723.78 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 20
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 81
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 457
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +158.19 GBP
最差交易: -244 GBP
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +161.09 GBP
最大连续亏损: -116.37 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 更多...
没有评论
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
