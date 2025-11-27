- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
182
盈利交易:
124 (68.13%)
亏损交易:
58 (31.87%)
最好交易:
158.19 GBP
最差交易:
-244.39 GBP
毛利:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
毛利亏损:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
最大连续赢利:
9 (161.09 GBP)
最大连续盈利:
500.88 GBP (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
89.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 天
采收率:
2.62
长期交易:
120 (65.93%)
短期交易:
62 (34.07%)
利润因子:
1.84
预期回报:
5.89 GBP
平均利润:
18.98 GBP
平均损失:
-22.09 GBP
最大连续失误:
5 (-116.37 GBP)
最大连续亏损:
-244.39 GBP (1)
每月增长:
4.48%
年度预测:
54.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
409.28 GBP (14.29%)
相对跌幅:
结余:
13.67% (409.28 GBP)
净值:
24.48% (723.78 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|USDCAD
|21
|EURUSD
|20
|EURJPY
|19
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|15
|USDCHF
|8
|UKOIL
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|553
|USDCAD
|333
|EURUSD
|81
|EURJPY
|140
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|-44
|CHFJPY
|130
|USDCHF
|-6
|UKOIL
|-139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|17K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|457
|EURJPY
|8.3K
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|-704
|CHFJPY
|7.8K
|USDCHF
|-319
|UKOIL
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +158.19 GBP
最差交易: -244 GBP
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +161.09 GBP
最大连续亏损: -116.37 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
