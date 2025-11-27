시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 23%
IG-LIVE
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
200
이익 거래:
129 (64.50%)
손실 거래:
71 (35.50%)
최고의 거래:
158.19 GBP
최악의 거래:
-244.39 GBP
총 수익:
2 403.57 GBP (153 677 pips)
총 손실:
-1 914.28 GBP (115 252 pips)
연속 최대 이익:
9 (161.09 GBP)
연속 최대 이익:
500.88 GBP (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
89.63%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
126 (63.00%)
숏(주식차입매도):
74 (37.00%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
2.45 GBP
평균 이익:
18.63 GBP
평균 손실:
-26.96 GBP
연속 최대 손실:
6 (-330.79 GBP)
연속 최대 손실:
-330.79 GBP (6)
월별 성장률:
-12.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
592.29 GBP (18.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.48% (592.29 GBP)
자본금별:
24.48% (723.78 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 27
USDCAD 24
EURUSD 23
AUDUSD 21
EURJPY 20
GBPUSD 20
XAUUSD 18
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 9
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 559
USDCAD 117
EURUSD -76
AUDUSD 22
EURJPY 142
GBPUSD -230
XAUUSD 184
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -35
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 18K
USDCAD 6.5K
EURUSD -2.7K
AUDUSD -1.4K
EURJPY 8.4K
GBPUSD -9.3K
XAUUSD 20K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -660
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +158.19 GBP
최악의 거래: -244 GBP
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +161.09 GBP
연속 최대 손실: -330.79 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 더...
리뷰 없음
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
