리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 CryptoRocket-Real3 0.00 × 3 Alpari-Trade 0.00 × 7 TitanFX-01 0.00 × 27 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 11 EGlobal-Cent4 0.00 × 3 GlobalPrime-Live 0.00 × 7 TradersWay-Live 2 0.00 × 30 Monex-Server2 0.00 × 37 FxBrew-Live 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 3 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 5 ForexTimeFXTM-ECN2 0.02 × 55 ICMarketsSC-Live04 0.04 × 112 ICMarketsSC-Live06 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live25 0.07 × 112 ICMarketsSC-Live17 0.10 × 641 Tickmill-Live08 0.10 × 101 TitanFX-04 0.10 × 131 Tradeview-Live 0.10 × 888 FXOpen-ECN Live Server 0.11 × 353 GoMarkets-Real 1 0.12 × 128 74 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오