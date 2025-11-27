- 자본
- 축소
트레이드:
200
이익 거래:
129 (64.50%)
손실 거래:
71 (35.50%)
최고의 거래:
158.19 GBP
최악의 거래:
-244.39 GBP
총 수익:
2 403.57 GBP (153 677 pips)
총 손실:
-1 914.28 GBP (115 252 pips)
연속 최대 이익:
9 (161.09 GBP)
연속 최대 이익:
500.88 GBP (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
89.63%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
126 (63.00%)
숏(주식차입매도):
74 (37.00%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
2.45 GBP
평균 이익:
18.63 GBP
평균 손실:
-26.96 GBP
연속 최대 손실:
6 (-330.79 GBP)
연속 최대 손실:
-330.79 GBP (6)
월별 성장률:
-12.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
592.29 GBP (18.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.48% (592.29 GBP)
자본금별:
24.48% (723.78 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|27
|USDCAD
|24
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|21
|EURJPY
|20
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|18
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|15
|USDCHF
|9
|UKOIL
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|559
|USDCAD
|117
|EURUSD
|-76
|AUDUSD
|22
|EURJPY
|142
|GBPUSD
|-230
|XAUUSD
|184
|EURGBP
|-44
|CHFJPY
|130
|USDCHF
|-35
|UKOIL
|-139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|18K
|USDCAD
|6.5K
|EURUSD
|-2.7K
|AUDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPUSD
|-9.3K
|XAUUSD
|20K
|EURGBP
|-704
|CHFJPY
|7.8K
|USDCHF
|-660
|UKOIL
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +158.19 GBP
최악의 거래: -244 GBP
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +161.09 GBP
연속 최대 손실: -330.79 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
리뷰 없음
