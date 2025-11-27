- Crescita
Trade:
166
Profit Trade:
115 (69.27%)
Loss Trade:
51 (30.72%)
Best Trade:
158.19 GBP
Worst Trade:
-244.39 GBP
Profitto lordo:
2 054.69 GBP (131 421 pips)
Perdita lorda:
-1 106.82 GBP (90 310 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (161.09 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
500.88 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
106 (63.86%)
Short Trade:
60 (36.14%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
5.71 GBP
Profitto medio:
17.87 GBP
Perdita media:
-21.70 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-116.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-244.39 GBP (1)
Crescita mensile:
16.76%
Previsione annuale:
203.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
409.28 GBP (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.67% (409.28 GBP)
Per equità:
7.65% (230.92 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|USDCAD
|21
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|17
|XAUUSD
|17
|AUDUSD
|16
|EURJPY
|15
|EURGBP
|12
|CHFJPY
|11
|UKOIL
|8
|USDCHF
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|458
|USDCAD
|333
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|88
|EURJPY
|113
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|177
|UKOIL
|-139
|USDCHF
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|15K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|457
|GBPUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|5.1K
|AUDUSD
|1.9K
|EURJPY
|6.9K
|EURGBP
|197
|CHFJPY
|8.5K
|UKOIL
|-7K
|USDCHF
|462
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.19 GBP
Worst Trade: -244 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.09 GBP
Massima perdita consecutiva: -116.37 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
3K
GBP
GBP
17
100%
166
69%
100%
1.85
5.71
GBP
GBP
14%
1:200