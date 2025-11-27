SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
IG-LIVE
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
115 (69.27%)
Loss Trade:
51 (30.72%)
Best Trade:
158.19 GBP
Worst Trade:
-244.39 GBP
Profitto lordo:
2 054.69 GBP (131 421 pips)
Perdita lorda:
-1 106.82 GBP (90 310 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (161.09 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
500.88 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
106 (63.86%)
Short Trade:
60 (36.14%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
5.71 GBP
Profitto medio:
17.87 GBP
Perdita media:
-21.70 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-116.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-244.39 GBP (1)
Crescita mensile:
16.76%
Previsione annuale:
203.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
409.28 GBP (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.67% (409.28 GBP)
Per equità:
7.65% (230.92 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 22
USDCAD 21
EURUSD 20
GBPUSD 17
XAUUSD 17
AUDUSD 16
EURJPY 15
EURGBP 12
CHFJPY 11
UKOIL 8
USDCHF 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 458
USDCAD 333
EURUSD 81
GBPUSD 20
XAUUSD 44
AUDUSD 88
EURJPY 113
EURGBP 7
CHFJPY 177
UKOIL -139
USDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 15K
USDCAD 12K
EURUSD 457
GBPUSD -2.2K
XAUUSD 5.1K
AUDUSD 1.9K
EURJPY 6.9K
EURGBP 197
CHFJPY 8.5K
UKOIL -7K
USDCHF 462
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.19 GBP
Worst Trade: -244 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.09 GBP
Massima perdita consecutiva: -116.37 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IG Account 44
30USD al mese
43%
0
0
USD
3K
GBP
17
100%
166
69%
100%
1.85
5.71
GBP
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.