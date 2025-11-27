SeñalesSecciones
IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
182
Transacciones Rentables:
124 (68.13%)
Transacciones Irrentables:
58 (31.87%)
Mejor transacción:
158.19 GBP
Peor transacción:
-244.39 GBP
Beneficio Bruto:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (161.09 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
500.88 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
89.18%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
2.62
Transacciones Largas:
120 (65.93%)
Transacciones Cortas:
62 (34.07%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
5.89 GBP
Beneficio medio:
18.98 GBP
Pérdidas medias:
-22.09 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-116.37 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-244.39 GBP (1)
Crecimiento al mes:
4.48%
Pronóstico anual:
54.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
409.28 GBP (14.29%)
Reducción relativa:
De balance:
13.67% (409.28 GBP)
De fondos:
24.48% (723.78 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 20
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 81
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 457
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +158.19 GBP
Peor transacción: -244 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +161.09 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -116.37 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
otros 74...
No hay comentarios
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
