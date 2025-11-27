- Crescimento
Negociações:
182
Negociações com lucro:
124 (68.13%)
Negociações com perda:
58 (31.87%)
Melhor negociação:
158.19 GBP
Pior negociação:
-244.39 GBP
Lucro bruto:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Perda bruta:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (161.09 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
500.88 GBP (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
89.18%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
2.62
Negociações longas:
120 (65.93%)
Negociações curtas:
62 (34.07%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
5.89 GBP
Lucro médio:
18.98 GBP
Perda média:
-22.09 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-116.37 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-244.39 GBP (1)
Crescimento mensal:
4.48%
Previsão anual:
54.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
409.28 GBP (14.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.67% (409.28 GBP)
Pelo Capital Líquido:
24.48% (723.78 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|USDCAD
|21
|EURUSD
|20
|EURJPY
|19
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|15
|USDCHF
|8
|UKOIL
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|553
|USDCAD
|333
|EURUSD
|81
|EURJPY
|140
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|-44
|CHFJPY
|130
|USDCHF
|-6
|UKOIL
|-139
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|17K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|457
|EURJPY
|8.3K
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|-704
|CHFJPY
|7.8K
|USDCHF
|-319
|UKOIL
|-7K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +158.19 GBP
Pior negociação: -244 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +161.09 GBP
Máxima perda consecutiva: -116.37 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Pepperstone-Edge04
|
|0.00 × 3
Alpari-Trade
|0.00 × 7
TitanFX-01
|0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
Monex-Server2
|0.00 × 37
FxBrew-Live
|0.00 × 2
Coinexx-Live
|0.00 × 3
Exness-Real
|0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
TitanFX-04
|0.10 × 131
Tradeview-Live
|0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
