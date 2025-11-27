SinaisSeções
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
182
Negociações com lucro:
124 (68.13%)
Negociações com perda:
58 (31.87%)
Melhor negociação:
158.19 GBP
Pior negociação:
-244.39 GBP
Lucro bruto:
2 353.07 GBP (152 822 pips)
Perda bruta:
-1 280.93 GBP (95 266 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (161.09 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
500.88 GBP (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
89.18%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
2.62
Negociações longas:
120 (65.93%)
Negociações curtas:
62 (34.07%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
5.89 GBP
Lucro médio:
18.98 GBP
Perda média:
-22.09 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-116.37 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-244.39 GBP (1)
Crescimento mensal:
4.48%
Previsão anual:
54.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
409.28 GBP (14.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.67% (409.28 GBP)
Pelo Capital Líquido:
24.48% (723.78 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 24
USDCAD 21
EURUSD 20
EURJPY 19
XAUUSD 18
GBPUSD 17
AUDUSD 17
EURGBP 15
CHFJPY 15
USDCHF 8
UKOIL 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 553
USDCAD 333
EURUSD 81
EURJPY 140
XAUUSD 184
GBPUSD 20
AUDUSD 131
EURGBP -44
CHFJPY 130
USDCHF -6
UKOIL -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 17K
USDCAD 12K
EURUSD 457
EURJPY 8.3K
XAUUSD 20K
GBPUSD -2.2K
AUDUSD 2.3K
EURGBP -704
CHFJPY 7.8K
USDCHF -319
UKOIL -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +158.19 GBP
Pior negociação: -244 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +161.09 GBP
Máxima perda consecutiva: -116.37 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
