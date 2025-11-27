SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
IG-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
115 (69.27%)
Perte trades:
51 (30.72%)
Meilleure transaction:
158.19 GBP
Pire transaction:
-244.39 GBP
Bénéfice brut:
2 054.69 GBP (131 421 pips)
Perte brute:
-1 106.82 GBP (90 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (161.09 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
500.88 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
41.59%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.32
Longs trades:
106 (63.86%)
Courts trades:
60 (36.14%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
5.71 GBP
Bénéfice moyen:
17.87 GBP
Perte moyenne:
-21.70 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-116.37 GBP)
Perte consécutive maximale:
-244.39 GBP (1)
Croissance mensuelle:
16.76%
Prévision annuelle:
203.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
409.28 GBP (14.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.67% (409.28 GBP)
Par fonds propres:
7.66% (231.09 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 22
USDCAD 21
EURUSD 20
GBPUSD 17
XAUUSD 17
AUDUSD 16
EURJPY 15
EURGBP 12
CHFJPY 11
UKOIL 8
USDCHF 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 458
USDCAD 333
EURUSD 81
GBPUSD 20
XAUUSD 44
AUDUSD 88
EURJPY 113
EURGBP 7
CHFJPY 177
UKOIL -139
USDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 15K
USDCAD 12K
EURUSD 457
GBPUSD -2.2K
XAUUSD 5.1K
AUDUSD 1.9K
EURJPY 6.9K
EURGBP 197
CHFJPY 8.5K
UKOIL -7K
USDCHF 462
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.19 GBP
Pire transaction: -244 GBP
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +161.09 GBP
Perte consécutive maximale: -116.37 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 plus...
Aucun avis
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
