- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
115 (69.27%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (30.72%)
En iyi işlem:
158.19 GBP
En kötü işlem:
-244.39 GBP
Brüt kâr:
2 054.69 GBP (131 421 pips)
Brüt zarar:
-1 106.82 GBP (90 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (161.09 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
500.88 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.59%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
106 (63.86%)
Satış işlemleri:
60 (36.14%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
5.71 GBP
Ortalama kâr:
17.87 GBP
Ortalama zarar:
-21.70 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-116.37 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-244.39 GBP (1)
Aylık büyüme:
16.76%
Yıllık tahmin:
203.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
409.28 GBP (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.67% (409.28 GBP)
Varlığa göre:
7.66% (231.09 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|USDCAD
|21
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|17
|XAUUSD
|17
|AUDUSD
|16
|EURJPY
|15
|EURGBP
|12
|CHFJPY
|11
|UKOIL
|8
|USDCHF
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|458
|USDCAD
|333
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|88
|EURJPY
|113
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|177
|UKOIL
|-139
|USDCHF
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|15K
|USDCAD
|12K
|EURUSD
|457
|GBPUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|5.1K
|AUDUSD
|1.9K
|EURJPY
|6.9K
|EURGBP
|197
|CHFJPY
|8.5K
|UKOIL
|-7K
|USDCHF
|462
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.19 GBP
En kötü işlem: -244 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +161.09 GBP
Maksimum ardışık zarar: -116.37 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 30
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 112
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 112
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 641
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
TitanFX-04
|0.10 × 131
|
Tradeview-Live
|0.10 × 888
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 353
|
GoMarkets-Real 1
|0.12 × 128
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
3K
GBP
GBP
17
100%
166
69%
100%
1.85
5.71
GBP
GBP
14%
1:200