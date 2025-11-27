SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IG Account 44
Krzysztof Andrzej Szloser

IG Account 44

Krzysztof Andrzej Szloser
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
115 (69.27%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (30.72%)
En iyi işlem:
158.19 GBP
En kötü işlem:
-244.39 GBP
Brüt kâr:
2 054.69 GBP (131 421 pips)
Brüt zarar:
-1 106.82 GBP (90 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (161.09 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
500.88 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.59%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
106 (63.86%)
Satış işlemleri:
60 (36.14%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
5.71 GBP
Ortalama kâr:
17.87 GBP
Ortalama zarar:
-21.70 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-116.37 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-244.39 GBP (1)
Aylık büyüme:
16.76%
Yıllık tahmin:
203.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
409.28 GBP (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.67% (409.28 GBP)
Varlığa göre:
7.66% (231.09 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 22
USDCAD 21
EURUSD 20
GBPUSD 17
XAUUSD 17
AUDUSD 16
EURJPY 15
EURGBP 12
CHFJPY 11
UKOIL 8
USDCHF 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 458
USDCAD 333
EURUSD 81
GBPUSD 20
XAUUSD 44
AUDUSD 88
EURJPY 113
EURGBP 7
CHFJPY 177
UKOIL -139
USDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 15K
USDCAD 12K
EURUSD 457
GBPUSD -2.2K
XAUUSD 5.1K
AUDUSD 1.9K
EURJPY 6.9K
EURGBP 197
CHFJPY 8.5K
UKOIL -7K
USDCHF 462
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.19 GBP
En kötü işlem: -244 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +161.09 GBP
Maksimum ardışık zarar: -116.37 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 30
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 112
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 112
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 641
Tickmill-Live08
0.10 × 101
TitanFX-04
0.10 × 131
Tradeview-Live
0.10 × 888
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 353
GoMarkets-Real 1
0.12 × 128
74 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.27 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
