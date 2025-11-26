シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
626
利益トレード:
255 (40.73%)
損失トレード:
371 (59.27%)
ベストトレード:
54.55 EUR
最悪のトレード:
-32.51 EUR
総利益:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
総損失:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
最大連続の勝ち:
11 (256.44 EUR)
最大連続利益:
256.44 EUR (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
76.62%
最大入金額:
82.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
323 (51.60%)
短いトレード:
303 (48.40%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.17 EUR
平均利益:
8.66 EUR
平均損失:
-6.24 EUR
最大連続の負け:
17 (-110.51 EUR)
最大連続損失:
-116.71 EUR (12)
月間成長:
-28.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
279.33 EUR
最大の:
297.52 EUR (71.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.58% (295.57 EUR)
エクイティによる:
16.43% (35.57 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 65
GBPUSD 48
XAUUSD 45
GBPJPY 39
BTCUSD 34
GBPCHF 32
AUDJPY 32
US500 28
USDCAD 28
CADJPY 28
EURJPY 24
NZDJPY 22
EURUSD 21
CADCHF 20
EURNZD 20
EURCAD 19
NZDUSD 18
USTEC 18
DE40 17
EURAUD 16
USDCHF 16
GBPAUD 13
AUDUSD 13
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 277
GBPUSD -3
XAUUSD -228
GBPJPY -30
BTCUSD 49
GBPCHF -46
AUDJPY 19
US500 7
USDCAD 22
CADJPY 36
EURJPY -92
NZDJPY -1
EURUSD -50
CADCHF -9
EURNZD -9
EURCAD -2
NZDUSD -22
USTEC 12
DE40 -2
EURAUD -3
USDCHF -38
GBPAUD 8
AUDUSD 2
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 9.4K
GBPUSD 560
XAUUSD -23K
GBPJPY -505
BTCUSD 508K
GBPCHF -1K
AUDJPY 1K
US500 3K
USDCAD 1.4K
CADJPY 1.5K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 234
EURUSD -588
CADCHF -228
EURNZD -542
EURCAD 164
NZDUSD -626
USTEC 12K
DE40 -1.8K
EURAUD 90
USDCHF -250
GBPAUD 358
AUDUSD 129
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.55 EUR
最悪のトレード: -33 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +256.44 EUR
最大連続損失: -110.51 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください