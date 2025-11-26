- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
626
利益トレード:
255 (40.73%)
損失トレード:
371 (59.27%)
ベストトレード:
54.55 EUR
最悪のトレード:
-32.51 EUR
総利益:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
総損失:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
最大連続の勝ち:
11 (256.44 EUR)
最大連続利益:
256.44 EUR (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
76.62%
最大入金額:
82.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
323 (51.60%)
短いトレード:
303 (48.40%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.17 EUR
平均利益:
8.66 EUR
平均損失:
-6.24 EUR
最大連続の負け:
17 (-110.51 EUR)
最大連続損失:
-116.71 EUR (12)
月間成長:
-28.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
279.33 EUR
最大の:
297.52 EUR (71.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.58% (295.57 EUR)
エクイティによる:
16.43% (35.57 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|65
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|39
|BTCUSD
|34
|GBPCHF
|32
|AUDJPY
|32
|US500
|28
|USDCAD
|28
|CADJPY
|28
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURUSD
|21
|CADCHF
|20
|EURNZD
|20
|EURCAD
|19
|NZDUSD
|18
|USTEC
|18
|DE40
|17
|EURAUD
|16
|USDCHF
|16
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|277
|GBPUSD
|-3
|XAUUSD
|-228
|GBPJPY
|-30
|BTCUSD
|49
|GBPCHF
|-46
|AUDJPY
|19
|US500
|7
|USDCAD
|22
|CADJPY
|36
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|-1
|EURUSD
|-50
|CADCHF
|-9
|EURNZD
|-9
|EURCAD
|-2
|NZDUSD
|-22
|USTEC
|12
|DE40
|-2
|EURAUD
|-3
|USDCHF
|-38
|GBPAUD
|8
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|560
|XAUUSD
|-23K
|GBPJPY
|-505
|BTCUSD
|508K
|GBPCHF
|-1K
|AUDJPY
|1K
|US500
|3K
|USDCAD
|1.4K
|CADJPY
|1.5K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|234
|EURUSD
|-588
|CADCHF
|-228
|EURNZD
|-542
|EURCAD
|164
|NZDUSD
|-626
|USTEC
|12K
|DE40
|-1.8K
|EURAUD
|90
|USDCHF
|-250
|GBPAUD
|358
|AUDUSD
|129
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.55 EUR
最悪のトレード: -33 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +256.44 EUR
最大連続損失: -110.51 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-27%
0
0
USD
USD
293
EUR
EUR
5
100%
626
40%
77%
0.95
-0.17
EUR
EUR
71%
1:500