СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
246 (40.66%)
Убыточных трейдов:
359 (59.34%)
Лучший трейд:
54.55 EUR
Худший трейд:
-32.51 EUR
Общая прибыль:
2 177.44 EUR (2 143 196 pips)
Общий убыток:
-2 263.57 EUR (1 634 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (256.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
256.44 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
80.50%
Макс. загрузка депозита:
82.12%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
308 (50.91%)
Коротких трейдов:
297 (49.09%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.14 EUR
Средняя прибыль:
8.85 EUR
Средний убыток:
-6.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-110.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-116.71 EUR (12)
Прирост в месяц:
-21.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.33 EUR
Максимальная:
297.52 EUR (71.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.58% (295.57 EUR)
По эквити:
16.43% (35.57 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 63
GBPUSD 45
XAUUSD 43
GBPJPY 38
BTCUSD 34
GBPCHF 31
AUDJPY 30
US500 28
CADJPY 27
USDCAD 26
EURJPY 23
NZDJPY 21
EURUSD 20
CADCHF 20
EURNZD 19
EURCAD 18
NZDUSD 18
USTEC 18
DE40 17
EURAUD 16
USDCHF 15
AUDUSD 13
GBPAUD 12
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 275
GBPUSD 2
XAUUSD -214
GBPJPY -28
BTCUSD 49
GBPCHF -49
AUDJPY 25
US500 7
CADJPY 33
USDCAD 20
EURJPY -92
NZDJPY -2
EURUSD -49
CADCHF -9
EURNZD -7
EURCAD -5
NZDUSD -22
USTEC 12
DE40 -2
EURAUD -3
USDCHF -32
AUDUSD 2
GBPAUD 10
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 9.4K
GBPUSD 687
XAUUSD -22K
GBPJPY -435
BTCUSD 508K
GBPCHF -1.1K
AUDJPY 1.2K
US500 3K
CADJPY 1.4K
USDCAD 1.2K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 147
EURUSD -577
CADCHF -228
EURNZD -321
EURCAD 85
NZDUSD -626
USTEC 12K
DE40 -1.8K
EURAUD 90
USDCHF -201
AUDUSD 129
GBPAUD 392
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.55 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +256.44 EUR
Макс. убыток в серии: -110.51 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.