Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
246 (40.66%)
Убыточных трейдов:
359 (59.34%)
Лучший трейд:
54.55 EUR
Худший трейд:
-32.51 EUR
Общая прибыль:
2 177.44 EUR (2 143 196 pips)
Общий убыток:
-2 263.57 EUR (1 634 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (256.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
256.44 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
80.50%
Макс. загрузка депозита:
82.12%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
308 (50.91%)
Коротких трейдов:
297 (49.09%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.14 EUR
Средняя прибыль:
8.85 EUR
Средний убыток:
-6.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-110.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-116.71 EUR (12)
Прирост в месяц:
-21.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.33 EUR
Максимальная:
297.52 EUR (71.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.58% (295.57 EUR)
По эквити:
16.43% (35.57 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|GBPUSD
|45
|XAUUSD
|43
|GBPJPY
|38
|BTCUSD
|34
|GBPCHF
|31
|AUDJPY
|30
|US500
|28
|CADJPY
|27
|USDCAD
|26
|EURJPY
|23
|NZDJPY
|21
|EURUSD
|20
|CADCHF
|20
|EURNZD
|19
|EURCAD
|18
|NZDUSD
|18
|USTEC
|18
|DE40
|17
|EURAUD
|16
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|13
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|275
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|-214
|GBPJPY
|-28
|BTCUSD
|49
|GBPCHF
|-49
|AUDJPY
|25
|US500
|7
|CADJPY
|33
|USDCAD
|20
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|-2
|EURUSD
|-49
|CADCHF
|-9
|EURNZD
|-7
|EURCAD
|-5
|NZDUSD
|-22
|USTEC
|12
|DE40
|-2
|EURAUD
|-3
|USDCHF
|-32
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|10
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|687
|XAUUSD
|-22K
|GBPJPY
|-435
|BTCUSD
|508K
|GBPCHF
|-1.1K
|AUDJPY
|1.2K
|US500
|3K
|CADJPY
|1.4K
|USDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|147
|EURUSD
|-577
|CADCHF
|-228
|EURNZD
|-321
|EURCAD
|85
|NZDUSD
|-626
|USTEC
|12K
|DE40
|-1.8K
|EURAUD
|90
|USDCHF
|-201
|AUDUSD
|129
|GBPAUD
|392
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +54.55 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +256.44 EUR
Макс. убыток в серии: -110.51 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
еще 152...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
314
EUR
EUR
5
100%
605
40%
80%
0.96
-0.14
EUR
EUR
71%
1:500