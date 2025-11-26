SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
626
Transacciones Rentables:
255 (40.73%)
Transacciones Irrentables:
371 (59.27%)
Mejor transacción:
54.55 EUR
Peor transacción:
-32.51 EUR
Beneficio Bruto:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (256.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
256.44 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
76.62%
Carga máxima del depósito:
82.12%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
323 (51.60%)
Transacciones Cortas:
303 (48.40%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.17 EUR
Beneficio medio:
8.66 EUR
Pérdidas medias:
-6.24 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-110.51 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.71 EUR (12)
Crecimiento al mes:
-28.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
279.33 EUR
Máxima:
297.52 EUR (71.14%)
Reducción relativa:
De balance:
70.58% (295.57 EUR)
De fondos:
16.43% (35.57 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 65
GBPUSD 48
XAUUSD 45
GBPJPY 39
BTCUSD 34
GBPCHF 32
AUDJPY 32
US500 28
USDCAD 28
CADJPY 28
EURJPY 24
NZDJPY 22
EURUSD 21
CADCHF 20
EURNZD 20
EURCAD 19
NZDUSD 18
USTEC 18
DE40 17
EURAUD 16
USDCHF 16
GBPAUD 13
AUDUSD 13
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 277
GBPUSD -3
XAUUSD -228
GBPJPY -30
BTCUSD 49
GBPCHF -46
AUDJPY 19
US500 7
USDCAD 22
CADJPY 36
EURJPY -92
NZDJPY -1
EURUSD -50
CADCHF -9
EURNZD -9
EURCAD -2
NZDUSD -22
USTEC 12
DE40 -2
EURAUD -3
USDCHF -38
GBPAUD 8
AUDUSD 2
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 9.4K
GBPUSD 560
XAUUSD -23K
GBPJPY -505
BTCUSD 508K
GBPCHF -1K
AUDJPY 1K
US500 3K
USDCAD 1.4K
CADJPY 1.5K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 234
EURUSD -588
CADCHF -228
EURNZD -542
EURCAD 164
NZDUSD -626
USTEC 12K
DE40 -1.8K
EURAUD 90
USDCHF -250
GBPAUD 358
AUDUSD 129
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.55 EUR
Peor transacción: -33 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +256.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -110.51 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 737
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FPMarkets-Live
0.75 × 211
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
otros 152...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Daily Breakout
30 USD al mes
-27%
0
0
USD
293
EUR
5
100%
626
40%
77%
0.95
-0.17
EUR
71%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.