Total de Trades:
626
Transacciones Rentables:
255 (40.73%)
Transacciones Irrentables:
371 (59.27%)
Mejor transacción:
54.55 EUR
Peor transacción:
-32.51 EUR
Beneficio Bruto:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (256.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
256.44 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
76.62%
Carga máxima del depósito:
82.12%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
323 (51.60%)
Transacciones Cortas:
303 (48.40%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.17 EUR
Beneficio medio:
8.66 EUR
Pérdidas medias:
-6.24 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-110.51 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.71 EUR (12)
Crecimiento al mes:
-28.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
279.33 EUR
Máxima:
297.52 EUR (71.14%)
Reducción relativa:
De balance:
70.58% (295.57 EUR)
De fondos:
16.43% (35.57 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|65
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|39
|BTCUSD
|34
|GBPCHF
|32
|AUDJPY
|32
|US500
|28
|USDCAD
|28
|CADJPY
|28
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURUSD
|21
|CADCHF
|20
|EURNZD
|20
|EURCAD
|19
|NZDUSD
|18
|USTEC
|18
|DE40
|17
|EURAUD
|16
|USDCHF
|16
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|277
|GBPUSD
|-3
|XAUUSD
|-228
|GBPJPY
|-30
|BTCUSD
|49
|GBPCHF
|-46
|AUDJPY
|19
|US500
|7
|USDCAD
|22
|CADJPY
|36
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|-1
|EURUSD
|-50
|CADCHF
|-9
|EURNZD
|-9
|EURCAD
|-2
|NZDUSD
|-22
|USTEC
|12
|DE40
|-2
|EURAUD
|-3
|USDCHF
|-38
|GBPAUD
|8
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|560
|XAUUSD
|-23K
|GBPJPY
|-505
|BTCUSD
|508K
|GBPCHF
|-1K
|AUDJPY
|1K
|US500
|3K
|USDCAD
|1.4K
|CADJPY
|1.5K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|234
|EURUSD
|-588
|CADCHF
|-228
|EURNZD
|-542
|EURCAD
|164
|NZDUSD
|-626
|USTEC
|12K
|DE40
|-1.8K
|EURAUD
|90
|USDCHF
|-250
|GBPAUD
|358
|AUDUSD
|129
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +54.55 EUR
Peor transacción: -33 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +256.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -110.51 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
otros 152...
