- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
13.81 EUR
Worst Trade:
-6.63 EUR
Profitto lordo:
43.98 EUR (18 339 pips)
Perdita lorda:
-25.79 EUR (1 681 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.40 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
92.00%
Massimo carico di deposito:
17.56%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.52 EUR
Profitto medio:
7.33 EUR
Perdita media:
-4.30 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-21.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.91 EUR (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.21 EUR
Massimale:
22.34 EUR (5.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.42% (22.67 EUR)
Per equità:
3.47% (14.49 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|7
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-5
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|2.4K
|EURCAD
|-295
|NZDUSD
|-72
|USDCAD
|-217
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|75
|USDJPY
|128
|USTEC
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.81 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 115
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.57 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real3
|1.05 × 66
|
PacificUnionLLC-Live
|1.05 × 20
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 485
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
ICMarketsSC-MT5
|1.51 × 7911
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
VantageInternational-Live 3
|1.60 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.79 × 225
