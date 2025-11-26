Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.40 × 115 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 0.57 × 7 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real3 1.05 × 66 PacificUnionLLC-Live 1.05 × 20 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 Exness-MT5Real8 1.24 × 485 ICMarketsAU-Live 1.39 × 236 ICMarketsSC-MT5 1.51 × 7911 MarketEquityInc-Live 1.56 × 54 VantageInternational-Live 3 1.60 × 10 ForexTimeFXTM-Live01 1.70 × 602 BlueberryMarkets-Live 1.79 × 225 108 plus...