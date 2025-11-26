시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0 리뷰
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
820
이익 거래:
321 (39.14%)
손실 거래:
499 (60.85%)
최고의 거래:
94.41 EUR
최악의 거래:
-38.75 EUR
총 수익:
2 791.16 EUR (2 655 285 pips)
총 손실:
-3 063.11 EUR (2 048 825 pips)
연속 최대 이익:
11 (256.44 EUR)
연속 최대 이익:
256.44 EUR (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
75.28%
최대 입금량:
171.28%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
416 (50.73%)
숏(주식차입매도):
404 (49.27%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.33 EUR
평균 이익:
8.70 EUR
평균 손실:
-6.14 EUR
연속 최대 손실:
17 (-110.51 EUR)
연속 최대 손실:
-141.46 EUR (14)
월별 성장률:
-52.14%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
336.83 EUR
최대한의:
383.12 EUR (85.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.33% (381.26 EUR)
자본금별:
16.43% (35.57 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 84
GBPUSD 65
XAUUSD 57
GBPJPY 51
BTCUSD 45
AUDJPY 43
GBPCHF 42
CADJPY 37
US500 35
USDCAD 35
EURJPY 30
EURUSD 29
NZDJPY 28
CADCHF 27
EURNZD 26
EURCAD 25
USTEC 24
EURAUD 24
DE40 22
NZDUSD 21
USDCHF 21
AUDUSD 19
GBPAUD 17
AUDNZD 8
GBPCAD 4
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 240
GBPUSD -56
XAUUSD -71
GBPJPY -76
BTCUSD 57
AUDJPY -1
GBPCHF -51
CADJPY -1
US500 -9
USDCAD 15
EURJPY -93
EURUSD -69
NZDJPY 0
CADCHF -25
EURNZD 16
EURCAD -25
USTEC -1
EURAUD -26
DE40 34
NZDUSD -28
USDCHF -80
AUDUSD -14
GBPAUD -24
AUDNZD -3
GBPCAD -23
EURGBP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 8.3K
GBPUSD -780
XAUUSD -6.7K
GBPJPY -1.8K
BTCUSD 585K
AUDJPY 492
GBPCHF -1.1K
CADJPY 398
US500 -2.4K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.8K
EURUSD -823
NZDJPY 368
CADCHF -848
EURNZD 1.8K
EURCAD -235
USTEC -1.3K
EURAUD -538
DE40 29K
NZDUSD -794
USDCHF -593
AUDUSD -39
GBPAUD -426
AUDNZD -84
GBPCAD -366
EURGBP 59
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +94.41 EUR
최악의 거래: -39 EUR
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +256.44 EUR
연속 최대 손실: -110.51 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 737
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FPMarkets-Live
0.75 × 211
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
156 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Daily Breakout
월별 30 USD
-68%
0
0
USD
122
EUR
6
99%
820
39%
75%
0.91
-0.33
EUR
85%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.