- 자본
- 축소
트레이드:
820
이익 거래:
321 (39.14%)
손실 거래:
499 (60.85%)
최고의 거래:
94.41 EUR
최악의 거래:
-38.75 EUR
총 수익:
2 791.16 EUR (2 655 285 pips)
총 손실:
-3 063.11 EUR (2 048 825 pips)
연속 최대 이익:
11 (256.44 EUR)
연속 최대 이익:
256.44 EUR (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
75.28%
최대 입금량:
171.28%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
416 (50.73%)
숏(주식차입매도):
404 (49.27%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.33 EUR
평균 이익:
8.70 EUR
평균 손실:
-6.14 EUR
연속 최대 손실:
17 (-110.51 EUR)
연속 최대 손실:
-141.46 EUR (14)
월별 성장률:
-52.14%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
336.83 EUR
최대한의:
383.12 EUR (85.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.33% (381.26 EUR)
자본금별:
16.43% (35.57 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|84
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|57
|GBPJPY
|51
|BTCUSD
|45
|AUDJPY
|43
|GBPCHF
|42
|CADJPY
|37
|US500
|35
|USDCAD
|35
|EURJPY
|30
|EURUSD
|29
|NZDJPY
|28
|CADCHF
|27
|EURNZD
|26
|EURCAD
|25
|USTEC
|24
|EURAUD
|24
|DE40
|22
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|19
|GBPAUD
|17
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|4
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|240
|GBPUSD
|-56
|XAUUSD
|-71
|GBPJPY
|-76
|BTCUSD
|57
|AUDJPY
|-1
|GBPCHF
|-51
|CADJPY
|-1
|US500
|-9
|USDCAD
|15
|EURJPY
|-93
|EURUSD
|-69
|NZDJPY
|0
|CADCHF
|-25
|EURNZD
|16
|EURCAD
|-25
|USTEC
|-1
|EURAUD
|-26
|DE40
|34
|NZDUSD
|-28
|USDCHF
|-80
|AUDUSD
|-14
|GBPAUD
|-24
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-23
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|8.3K
|GBPUSD
|-780
|XAUUSD
|-6.7K
|GBPJPY
|-1.8K
|BTCUSD
|585K
|AUDJPY
|492
|GBPCHF
|-1.1K
|CADJPY
|398
|US500
|-2.4K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-1.8K
|EURUSD
|-823
|NZDJPY
|368
|CADCHF
|-848
|EURNZD
|1.8K
|EURCAD
|-235
|USTEC
|-1.3K
|EURAUD
|-538
|DE40
|29K
|NZDUSD
|-794
|USDCHF
|-593
|AUDUSD
|-39
|GBPAUD
|-426
|AUDNZD
|-84
|GBPCAD
|-366
|EURGBP
|59
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +94.41 EUR
최악의 거래: -39 EUR
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +256.44 EUR
연속 최대 손실: -110.51 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
122
EUR
EUR
6
99%
820
39%
75%
0.91
-0.33
EUR
EUR
85%
1:500