Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
651
Gewinntrades:
260 (39.93%)
Verlusttrades:
391 (60.06%)
Bester Trade:
94.41 EUR
Schlechtester Trade:
-38.75 EUR
Bruttoprofit:
2 380.34 EUR (2 163 677 pips)
Bruttoverlust:
-2 482.55 EUR (1 754 096 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (256.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.44 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.62%
Max deposit load:
82.12%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
121
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
336 (51.61%)
Short-Positionen:
315 (48.39%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-110.51 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.46 EUR (14)
Wachstum pro Monat :
11.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
279.33 EUR
Maximaler:
299.51 EUR (67.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.58% (295.57 EUR)
Kapital:
16.43% (35.57 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 66
GBPUSD 51
XAUUSD 48
GBPJPY 39
BTCUSD 35
GBPCHF 34
AUDJPY 33
US500 30
USDCAD 29
CADJPY 29
EURJPY 24
NZDJPY 23
EURUSD 22
CADCHF 21
EURCAD 20
EURNZD 20
USTEC 19
NZDUSD 18
DE40 18
USDCHF 18
EURAUD 17
GBPAUD 14
AUDUSD 13
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 281
GBPUSD -37
XAUUSD -89
GBPJPY -30
BTCUSD 40
GBPCHF -53
AUDJPY 16
US500 3
USDCAD 18
CADJPY 24
EURJPY -92
NZDJPY 4
EURUSD -46
CADCHF -14
EURCAD -9
EURNZD -9
USTEC 8
NZDUSD -22
DE40 -9
USDCHF -64
EURAUD -13
GBPAUD -2
AUDUSD 2
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 9.6K
GBPUSD -58
XAUUSD -8.6K
GBPJPY -505
BTCUSD 410K
GBPCHF -1.2K
AUDJPY 909
US500 1.7K
USDCAD 1.2K
CADJPY 1.1K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 608
EURUSD -519
CADCHF -418
EURCAD 34
EURNZD -542
USTEC 8.3K
NZDUSD -626
DE40 -8.3K
USDCHF -468
EURAUD -212
GBPAUD 95
AUDUSD 129
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +94.41 EUR
Schlechtester Trade: -39 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +256.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.51 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 737
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FPMarkets-Live
0.75 × 211
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
noch 153 ...
Keine Bewertungen
