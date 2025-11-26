- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
651
Gewinntrades:
260 (39.93%)
Verlusttrades:
391 (60.06%)
Bester Trade:
94.41 EUR
Schlechtester Trade:
-38.75 EUR
Bruttoprofit:
2 380.34 EUR (2 163 677 pips)
Bruttoverlust:
-2 482.55 EUR (1 754 096 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (256.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.44 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.62%
Max deposit load:
82.12%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
121
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
336 (51.61%)
Short-Positionen:
315 (48.39%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-110.51 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.46 EUR (14)
Wachstum pro Monat :
11.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
279.33 EUR
Maximaler:
299.51 EUR (67.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.58% (295.57 EUR)
Kapital:
16.43% (35.57 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|66
|GBPUSD
|51
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|39
|BTCUSD
|35
|GBPCHF
|34
|AUDJPY
|33
|US500
|30
|USDCAD
|29
|CADJPY
|29
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|23
|EURUSD
|22
|CADCHF
|21
|EURCAD
|20
|EURNZD
|20
|USTEC
|19
|NZDUSD
|18
|DE40
|18
|USDCHF
|18
|EURAUD
|17
|GBPAUD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|281
|GBPUSD
|-37
|XAUUSD
|-89
|GBPJPY
|-30
|BTCUSD
|40
|GBPCHF
|-53
|AUDJPY
|16
|US500
|3
|USDCAD
|18
|CADJPY
|24
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|4
|EURUSD
|-46
|CADCHF
|-14
|EURCAD
|-9
|EURNZD
|-9
|USTEC
|8
|NZDUSD
|-22
|DE40
|-9
|USDCHF
|-64
|EURAUD
|-13
|GBPAUD
|-2
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|9.6K
|GBPUSD
|-58
|XAUUSD
|-8.6K
|GBPJPY
|-505
|BTCUSD
|410K
|GBPCHF
|-1.2K
|AUDJPY
|909
|US500
|1.7K
|USDCAD
|1.2K
|CADJPY
|1.1K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|608
|EURUSD
|-519
|CADCHF
|-418
|EURCAD
|34
|EURNZD
|-542
|USTEC
|8.3K
|NZDUSD
|-626
|DE40
|-8.3K
|USDCHF
|-468
|EURAUD
|-212
|GBPAUD
|95
|AUDUSD
|129
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +94.41 EUR
Schlechtester Trade: -39 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +256.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.51 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
noch 153 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-25%
0
0
USD
USD
298
EUR
EUR
5
100%
651
39%
77%
0.95
-0.16
EUR
EUR
71%
1:500