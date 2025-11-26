- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
626
Negociações com lucro:
255 (40.73%)
Negociações com perda:
371 (59.27%)
Melhor negociação:
54.55 EUR
Pior negociação:
-32.51 EUR
Lucro bruto:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
Perda bruta:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (256.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
256.44 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
76.62%
Depósito máximo carregado:
82.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
323 (51.60%)
Negociações curtas:
303 (48.40%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.17 EUR
Lucro médio:
8.66 EUR
Perda média:
-6.24 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-110.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-116.71 EUR (12)
Crescimento mensal:
-28.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
279.33 EUR
Máximo:
297.52 EUR (71.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.58% (295.57 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.43% (35.57 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|65
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|39
|BTCUSD
|34
|GBPCHF
|32
|AUDJPY
|32
|US500
|28
|USDCAD
|28
|CADJPY
|28
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURUSD
|21
|CADCHF
|20
|EURNZD
|20
|EURCAD
|19
|NZDUSD
|18
|USTEC
|18
|DE40
|17
|EURAUD
|16
|USDCHF
|16
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|277
|GBPUSD
|-3
|XAUUSD
|-228
|GBPJPY
|-30
|BTCUSD
|49
|GBPCHF
|-46
|AUDJPY
|19
|US500
|7
|USDCAD
|22
|CADJPY
|36
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|-1
|EURUSD
|-50
|CADCHF
|-9
|EURNZD
|-9
|EURCAD
|-2
|NZDUSD
|-22
|USTEC
|12
|DE40
|-2
|EURAUD
|-3
|USDCHF
|-38
|GBPAUD
|8
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|560
|XAUUSD
|-23K
|GBPJPY
|-505
|BTCUSD
|508K
|GBPCHF
|-1K
|AUDJPY
|1K
|US500
|3K
|USDCAD
|1.4K
|CADJPY
|1.5K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|234
|EURUSD
|-588
|CADCHF
|-228
|EURNZD
|-542
|EURCAD
|164
|NZDUSD
|-626
|USTEC
|12K
|DE40
|-1.8K
|EURAUD
|90
|USDCHF
|-250
|GBPAUD
|358
|AUDUSD
|129
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.55 EUR
Pior negociação: -33 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +256.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -110.51 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
152 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-27%
0
0
USD
USD
293
EUR
EUR
5
100%
626
40%
77%
0.95
-0.17
EUR
EUR
71%
1:500