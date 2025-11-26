SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
626
Negociações com lucro:
255 (40.73%)
Negociações com perda:
371 (59.27%)
Melhor negociação:
54.55 EUR
Pior negociação:
-32.51 EUR
Lucro bruto:
2 207.49 EUR (2 144 107 pips)
Perda bruta:
-2 314.89 EUR (1 637 031 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (256.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
256.44 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
76.62%
Depósito máximo carregado:
82.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
323 (51.60%)
Negociações curtas:
303 (48.40%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.17 EUR
Lucro médio:
8.66 EUR
Perda média:
-6.24 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-110.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-116.71 EUR (12)
Crescimento mensal:
-28.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
279.33 EUR
Máximo:
297.52 EUR (71.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.58% (295.57 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.43% (35.57 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 65
GBPUSD 48
XAUUSD 45
GBPJPY 39
BTCUSD 34
GBPCHF 32
AUDJPY 32
US500 28
USDCAD 28
CADJPY 28
EURJPY 24
NZDJPY 22
EURUSD 21
CADCHF 20
EURNZD 20
EURCAD 19
NZDUSD 18
USTEC 18
DE40 17
EURAUD 16
USDCHF 16
GBPAUD 13
AUDUSD 13
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 277
GBPUSD -3
XAUUSD -228
GBPJPY -30
BTCUSD 49
GBPCHF -46
AUDJPY 19
US500 7
USDCAD 22
CADJPY 36
EURJPY -92
NZDJPY -1
EURUSD -50
CADCHF -9
EURNZD -9
EURCAD -2
NZDUSD -22
USTEC 12
DE40 -2
EURAUD -3
USDCHF -38
GBPAUD 8
AUDUSD 2
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 9.4K
GBPUSD 560
XAUUSD -23K
GBPJPY -505
BTCUSD 508K
GBPCHF -1K
AUDJPY 1K
US500 3K
USDCAD 1.4K
CADJPY 1.5K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 234
EURUSD -588
CADCHF -228
EURNZD -542
EURCAD 164
NZDUSD -626
USTEC 12K
DE40 -1.8K
EURAUD 90
USDCHF -250
GBPAUD 358
AUDUSD 129
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.55 EUR
Pior negociação: -33 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +256.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -110.51 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 737
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FPMarkets-Live
0.75 × 211
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
152 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Daily Breakout
30 USD por mês
-27%
0
0
USD
293
EUR
5
100%
626
40%
77%
0.95
-0.17
EUR
71%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.