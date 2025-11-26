- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
13.81 EUR
En kötü işlem:
-6.63 EUR
Brüt kâr:
35.31 EUR (14 989 pips)
Brüt zarar:
-25.79 EUR (1 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (21.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
21.58 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
92.00%
Maks. mevduat yükü:
17.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
5 (45.45%)
Satış işlemleri:
6 (54.55%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.87 EUR
Ortalama kâr:
7.06 EUR
Ortalama zarar:
-4.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21.91 EUR (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.21 EUR
Maksimum:
22.34 EUR (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (22.67 EUR)
Varlığa göre:
3.47% (14.49 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|US500
|1
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-5
|US500
|-3
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|-295
|NZDUSD
|-72
|USDCAD
|-217
|US500
|-1K
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|75
|USDJPY
|128
|USTEC
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.81 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 115
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.57 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real3
|1.05 × 66
|
PacificUnionLLC-Live
|1.05 × 20
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 485
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
ICMarketsSC-MT5
|1.51 × 7911
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
VantageInternational-Live 3
|1.60 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.79 × 225
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
410
EUR
EUR
1
100%
11
45%
92%
1.36
0.87
EUR
EUR
5%
1:500