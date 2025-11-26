- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
606
盈利交易:
246 (40.59%)
亏损交易:
360 (59.41%)
最好交易:
54.55 EUR
最差交易:
-32.51 EUR
毛利:
2 177.44 EUR (2 143 196 pips)
毛利亏损:
-2 266.89 EUR (1 634 677 pips)
最大连续赢利:
11 (256.44 EUR)
最大连续盈利:
256.44 EUR (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
76.62%
最大入金加载:
82.12%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
106
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
309 (50.99%)
短期交易:
297 (49.01%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
8.85 EUR
平均损失:
-6.30 EUR
最大连续失误:
17 (-110.51 EUR)
最大连续亏损:
-116.71 EUR (12)
每月增长:
-22.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
279.33 EUR
最大值:
297.52 EUR (71.14%)
相对跌幅:
结余:
70.58% (295.57 EUR)
净值:
16.43% (35.57 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|GBPUSD
|45
|XAUUSD
|43
|GBPJPY
|38
|BTCUSD
|34
|GBPCHF
|31
|AUDJPY
|31
|US500
|28
|CADJPY
|27
|USDCAD
|26
|EURJPY
|23
|NZDJPY
|21
|EURUSD
|20
|CADCHF
|20
|EURNZD
|19
|EURCAD
|18
|NZDUSD
|18
|USTEC
|18
|DE40
|17
|EURAUD
|16
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|13
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|275
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|-214
|GBPJPY
|-28
|BTCUSD
|49
|GBPCHF
|-49
|AUDJPY
|22
|US500
|7
|CADJPY
|33
|USDCAD
|20
|EURJPY
|-92
|NZDJPY
|-2
|EURUSD
|-49
|CADCHF
|-9
|EURNZD
|-7
|EURCAD
|-5
|NZDUSD
|-22
|USTEC
|12
|DE40
|-2
|EURAUD
|-3
|USDCHF
|-32
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|10
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-25
|EURGBP
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|687
|XAUUSD
|-22K
|GBPJPY
|-435
|BTCUSD
|508K
|GBPCHF
|-1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|US500
|3K
|CADJPY
|1.4K
|USDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-1.8K
|NZDJPY
|147
|EURUSD
|-577
|CADCHF
|-228
|EURNZD
|-321
|EURCAD
|85
|NZDUSD
|-626
|USTEC
|12K
|DE40
|-1.8K
|EURAUD
|90
|USDCHF
|-201
|AUDUSD
|129
|GBPAUD
|392
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|-421
|EURGBP
|59
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.55 EUR
最差交易: -33 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +256.44 EUR
最大连续亏损: -110.51 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 737
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 211
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-22%
0
0
USD
USD
311
EUR
EUR
5
100%
606
40%
77%
0.96
-0.15
EUR
EUR
71%
1:500