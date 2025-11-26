信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Daily Breakout
Jannik Dippon

Daily Breakout

Jannik Dippon
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
606
盈利交易:
246 (40.59%)
亏损交易:
360 (59.41%)
最好交易:
54.55 EUR
最差交易:
-32.51 EUR
毛利:
2 177.44 EUR (2 143 196 pips)
毛利亏损:
-2 266.89 EUR (1 634 677 pips)
最大连续赢利:
11 (256.44 EUR)
最大连续盈利:
256.44 EUR (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
76.62%
最大入金加载:
82.12%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
106
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
309 (50.99%)
短期交易:
297 (49.01%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
8.85 EUR
平均损失:
-6.30 EUR
最大连续失误:
17 (-110.51 EUR)
最大连续亏损:
-116.71 EUR (12)
每月增长:
-22.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
279.33 EUR
最大值:
297.52 EUR (71.14%)
相对跌幅:
结余:
70.58% (295.57 EUR)
净值:
16.43% (35.57 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 63
GBPUSD 45
XAUUSD 43
GBPJPY 38
BTCUSD 34
GBPCHF 31
AUDJPY 31
US500 28
CADJPY 27
USDCAD 26
EURJPY 23
NZDJPY 21
EURUSD 20
CADCHF 20
EURNZD 19
EURCAD 18
NZDUSD 18
USTEC 18
DE40 17
EURAUD 16
USDCHF 15
AUDUSD 13
GBPAUD 12
AUDNZD 6
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 275
GBPUSD 2
XAUUSD -214
GBPJPY -28
BTCUSD 49
GBPCHF -49
AUDJPY 22
US500 7
CADJPY 33
USDCAD 20
EURJPY -92
NZDJPY -2
EURUSD -49
CADCHF -9
EURNZD -7
EURCAD -5
NZDUSD -22
USTEC 12
DE40 -2
EURAUD -3
USDCHF -32
AUDUSD 2
GBPAUD 10
AUDNZD -1
GBPCAD -25
EURGBP 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 9.4K
GBPUSD 687
XAUUSD -22K
GBPJPY -435
BTCUSD 508K
GBPCHF -1.1K
AUDJPY 1.1K
US500 3K
CADJPY 1.4K
USDCAD 1.2K
EURJPY -1.8K
NZDJPY 147
EURUSD -577
CADCHF -228
EURNZD -321
EURCAD 85
NZDUSD -626
USTEC 12K
DE40 -1.8K
EURAUD 90
USDCHF -201
AUDUSD 129
GBPAUD 392
AUDNZD 4
GBPCAD -421
EURGBP 59
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.55 EUR
最差交易: -33 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +256.44 EUR
最大连续亏损: -110.51 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 70
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 737
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FPMarkets-Live
0.75 × 211
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
152 更多...
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Daily Breakout
每月30 USD
-22%
0
0
USD
311
EUR
5
100%
606
40%
77%
0.96
-0.15
EUR
71%
1:500
