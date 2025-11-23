- 成長
トレード:
706
利益トレード:
318 (45.04%)
損失トレード:
388 (54.96%)
ベストトレード:
253.10 USD
最悪のトレード:
-257.70 USD
総利益:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
総損失:
-37 068.32 USD (1 010 577 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 848.60 USD)
最大連続利益:
2 421.41 USD (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
94.50%
最大入金額:
9.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
458 (64.87%)
短いトレード:
248 (35.13%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
119.34 USD
平均損失:
-95.54 USD
最大連続の負け:
18 (-2 542.18 USD)
最大連続損失:
-2 542.18 USD (18)
月間成長:
-39.87%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
898.99 USD
最大の:
8 102.60 USD (61.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.72% (8 102.60 USD)
エクイティによる:
6.61% (537.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|949
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|200K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +253.10 USD
最悪のトレード: -258 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +1 848.60 USD
最大連続損失: -2 542.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.
