シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CyberX77
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
706
利益トレード:
318 (45.04%)
損失トレード:
388 (54.96%)
ベストトレード:
253.10 USD
最悪のトレード:
-257.70 USD
総利益:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
総損失:
-37 068.32 USD (1 010 577 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 848.60 USD)
最大連続利益:
2 421.41 USD (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
94.50%
最大入金額:
9.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
458 (64.87%)
短いトレード:
248 (35.13%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
119.34 USD
平均損失:
-95.54 USD
最大連続の負け:
18 (-2 542.18 USD)
最大連続損失:
-2 542.18 USD (18)
月間成長:
-39.87%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
898.99 USD
最大の:
8 102.60 USD (61.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.72% (8 102.60 USD)
エクイティによる:
6.61% (537.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 681
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 949
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +253.10 USD
最悪のトレード: -258 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +1 848.60 USD
最大連続損失: -2 542.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

レビューなし
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください