Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
701
Прибыльных трейдов:
316 (45.07%)
Убыточных трейдов:
385 (54.92%)
Лучший трейд:
253.10 USD
Худший трейд:
-257.70 USD
Общая прибыль:
37 558.79 USD (1 195 230 pips)
Общий убыток:
-36 803.93 USD (1 004 077 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 848.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 421.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.50%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
454 (64.76%)
Коротких трейдов:
247 (35.24%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
118.86 USD
Средний убыток:
-95.59 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 542.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 542.18 USD (18)
Прирост в месяц:
-42.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
898.99 USD
Максимальная:
8 075.75 USD (61.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.62% (8 075.75 USD)
По эквити:
6.61% (537.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 676
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 823
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 197K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.10 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 848.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 542.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
OctaFX-Demo
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

Нет отзывов
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CyberX77
100 USD в месяц
11%
0
0
USD
5.7K
USD
24
0%
701
45%
95%
1.02
1.08
USD
64%
1:50
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.