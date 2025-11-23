- Прирост
Всего трейдов:
701
Прибыльных трейдов:
316 (45.07%)
Убыточных трейдов:
385 (54.92%)
Лучший трейд:
253.10 USD
Худший трейд:
-257.70 USD
Общая прибыль:
37 558.79 USD (1 195 230 pips)
Общий убыток:
-36 803.93 USD (1 004 077 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 848.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 421.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.50%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
454 (64.76%)
Коротких трейдов:
247 (35.24%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
118.86 USD
Средний убыток:
-95.59 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 542.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 542.18 USD (18)
Прирост в месяц:
-42.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
898.99 USD
Максимальная:
8 075.75 USD (61.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.62% (8 075.75 USD)
По эквити:
6.61% (537.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|676
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|823
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|197K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +253.10 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 848.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 542.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.
Нет отзывов
