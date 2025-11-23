信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CyberX77
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
705
盈利交易:
318 (45.10%)
亏损交易:
387 (54.89%)
最好交易:
253.10 USD
最差交易:
-257.70 USD
毛利:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
毛利亏损:
-36 987.52 USD (1 008 577 pips)
最大连续赢利:
18 (1 848.60 USD)
最大连续盈利:
2 421.41 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
94.50%
最大入金加载:
7.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.12
长期交易:
457 (64.82%)
短期交易:
248 (35.18%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
119.34 USD
平均损失:
-95.57 USD
最大连续失误:
18 (-2 542.18 USD)
最大连续亏损:
-2 542.18 USD (18)
每月增长:
-38.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
898.99 USD
最大值:
8 102.60 USD (61.59%)
相对跌幅:
结余:
63.72% (8 102.60 USD)
净值:
6.61% (537.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 680
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 202K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +253.10 USD
最差交易: -258 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +1 848.60 USD
最大连续亏损: -2 542.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
OctaFX-Demo
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
287 更多...
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

没有评论
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
