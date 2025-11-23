- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
280 (47.61%)
Loss Trade:
308 (52.38%)
Best Trade:
253.10 USD
Worst Trade:
-257.70 USD
Profitto lordo:
31 466.90 USD (1 031 332 pips)
Perdita lorda:
-27 401.52 USD (790 875 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 848.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 421.41 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
366 (62.24%)
Short Trade:
222 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
6.91 USD
Profitto medio:
112.38 USD
Perdita media:
-88.97 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 745.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 903.27 USD (16)
Crescita mensile:
-29.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
898.99 USD
Massimale:
6 369.37 USD (48.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.22% (6 369.37 USD)
Per equità:
1.99% (161.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.1K
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|246K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +253.10 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 848.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 745.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
286 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
93%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
19
0%
588
47%
100%
1.14
6.91
USD
USD
49%
1:50