Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 93%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
280 (47.61%)
Loss Trade:
308 (52.38%)
Best Trade:
253.10 USD
Worst Trade:
-257.70 USD
Profitto lordo:
31 466.90 USD (1 031 332 pips)
Perdita lorda:
-27 401.52 USD (790 875 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 848.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 421.41 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
366 (62.24%)
Short Trade:
222 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
6.91 USD
Profitto medio:
112.38 USD
Perdita media:
-88.97 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 745.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 903.27 USD (16)
Crescita mensile:
-29.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
898.99 USD
Massimale:
6 369.37 USD (48.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.22% (6 369.37 USD)
Per equità:
1.99% (161.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 563
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.1K
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 246K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +253.10 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 848.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 745.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.